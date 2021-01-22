Итоги локдауна: что дал карантин украинцам

В грядущие выходные, 24 января, в Украине завершается введенный с 8 января жесткий карантин (полу-локдаун). Какие выводы (политические, экономические, эпидемологические, социальные) можно сделать по его итогам и как себя показали за это время бизнес, власть и общество проанализировали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Карантин срикошетит на весь квартал"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверяет, что всегда выступал против любых локдаунов и карантинов. У нас же ситуация усугубилась еще и их избирательностью, когда одни и те же запреты распространялись далеко не на всех.

"В прошлом году мы получили падение ВВП в 4,5%. Так вот, если бы Шмыгаль не был премьером, если бы это правительство не вводило дурацкие карантинные нормы, если бы власть не душила предпринимателей, у нас было бы не падение, а рост экономики примерно на 2%", — отмечает Александр Охрименко.

По его словам, даже несмотря на то, что январское ужесточение карантина пришлось на экономически "вялый" январь, оно всё равно негативно повлияло и на экономику, и на общие настроения украинцев.

"ВВП потеряет только за январь около 0,5%. А за первый квартал — примерно 1,5%. Потому что карантинные меры срикошетят на весь квартал. Даже с окончанием этого полу-локдауна, негативные последствия будут ощущаться, — прогнозирует Александр Охрименко. – Политика, которую проводит правительство Шмыгаля, приводит к страху инвестировать деньги. В состоянии негативных ожиданий, неопределенности (что там они еще придумают, в этом Кабмине?) никто не может планировать, развивать бизнес. Это премьер полностью провалил борьбу с коронакризисом в 2020-м и продолжает действовать в том же духе в новом году. Выход один – как можно быстрее отправить в отставку Шмыгаля, поставив нового премьера во главе нового — профессионального — правительства".

"Январский локдаун стал самым странным явлением"

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний отмечает: "Конечно, этот полу-локдаун не похож на тот реальный локдаун, который мы пережили весной 2020 года. Тогда он прошел под знаком сплошного испуга и вопросов друг другу: "А у тебя есть знакомые, болеют?". И самое главное — мощной поддержки карантинных мероприятий людьми. Что касается январского ужесточения карантина, то 56% тех, кого опрашивали социологи, категорически не поддерживали эту идею. И это было прогнозируемо. Столько ошибок, сколько сделало правительство Шмыгаля в рамках "борьбы с коронавирусом", должны были привести к подобному результату".

По словам эксперта, граждане готовы соблюдать санитарные и карантинные нормы без присмотра или принуждения. Но при условии адекватности этих норм.

"У власти же и с адекватными нормами – проблемы. И не только, — продолжает Юрий Подорожний. – К примеру, введя наказание за те или иные нарушения карантина, власть заняла позицию его демонстративного неприменения. Так, во время новогодних праздников в толпах у городских елок количество людей в масках была незначительным. А полиция не применяла никаких санкций… Очевидно, что МВД не захотело быть козлом отпущения, а потому в том же Киеве елку с катком (место скопления людей) установили у Офиса президента. И это на фоне тотального запрета проведения развлекательных мероприятий для артистов и развлекательных заведениях — от частных ресторанов до домов культуры в сельской глубинке".

По мнению политтехнолога, январский полу-локдаун стал самым странным явлением среди всех карантинных мероприятий, которые были у нас ранее.

"Открытые большие супермаркеты, работающий общественный транспорт… А это — наиболее опасные зоны возможного заражения людей. И — тотальный запрет работать сфере обслуживания, части торговли. Создается впечатление, что Офис президента, который начал войну с малым и средним бизнесом с началом каденции президента Зеленского, решил добить эту сферу бизнеса под шумок проведения карантина", — размышляет эксперт.

Пострадавшими от подобных карантинных мер Юрий Подорожний считает и детей.

Он поясняет: "Государство целенаправленно отбирает у детей образование. История с дистанционным обучением ударила по качеству образования, по нервам родителей… Но, кажется, власти так понравилась экономия на коммуналке, зарплатах учителям и других расходах, что нас всё громче убеждают в преимуществах бесконтактного обучения. Тем более, что наша власть как бабочка однодневка — не желает анализировать проблемы не только детей, родителей, преподавателей, но и последствия для государства от такого состояния образования".

Юрий Подорожний подчеркивает, что этот странный карантин углубил раскол между властью и обществом.

"Власти вводят какие-то меры и нормы, министр здравоохранения Степанов рассказывает как много власть делает (надо же объяснять куда пошли 2 млрд долларов антикоронавирусного фонда). А общество, понимая, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, само по себе устанавливает нормы и границы карантина. Для власти карантин мог бы стать шансом на сшивание страны, на объединение общества. К сожалению, заниматься этим некому, потому что у власти находятся люди, которые не понимают важнейших процессов", — резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", в понедельник, 25 января, в Украине перестанет действовать ужесточенный карантин, который Кабинет министров ввел на территории страны с 8 января. С этого момента возобновится работа заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, торговых центров, но с определенными ограничениями.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!