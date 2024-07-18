Будет ли свет осенью: эксперты дали обнадеживающие прогнозы

На фоне жарких летних дней и периодических отключений электроэнергии украинцы получили обнадеживающие прогнозы от экспертов энергетической отрасли. По их словам, сентябрь и октябрь могут пройти без ограничений электроснабжения, при условии "благоприятного стечения обстоятельств".

Сентябрь и октябрь могут пройти без ограничений электроэнергии

В ходе дискуссии в медиацентре Украины директор Центра исследований энергетики Александр Харченко выразил оптимизм о возможности полного отсутствия отключений уже осенью. Он подчеркнул, что ключевыми факторами для этого является завершение ремонтных работ на энергоблоках, благоприятные погодные условия и отсутствие новых атак на энергетическую инфраструктуру.

Советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил положительные прогнозы.

"По мере ожидаемых погодных условий, в августе-сентябре не должно быть таких температурных аномалий, с которыми мы сталкивались, но еще предстоит много солнца, плюс уже ремонтная кампания по ключевым производителям также пересекла экватор. Тенденция должна превалировать уже к тому, что больше появляется производителей в сети, чем выходящих в ремонт", – добавил он.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинцы могут рассчитывать на смягчение ограничений электроэнергии уже с понедельника, 22 июля. Такой оптимистический прогноз озвучил советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в ходе дискуссии в Медиацентре Украины.

Кроме того, "Комментарии" писали, что Киев, как и другие регионы Украины, страдает от отключений электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Однако киевляне замечают, что продолжительность отключений в столице часто больше, чем в других областях. "Комментарии" обратились к НЭК "Укрэнерго", чтобы выяснить, верны ли наблюдения жителей столицы.