Будет ли отключение света на Новый год: объяснение "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" заявили, что сообщение о возможном отключении электроэнергии в новогоднюю ночь является фейковым. По словам компании, сейчас в украинской энергетической системе существует профицит энергии.



Будет ли отключение света на Новый год. Фото из открытых источников

"Укрэнерго" заявили, что массово распространяющиеся в социальных сетях фейки об перебоях со светом являются лживыми, а главная их цель – это "распространение панических настроений среди населения".

"В соцсетях снова распространяется ложная информация об отключении электроэнергии на праздники. Официально заявляем: Диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует ограничение потребления в праздничные дни", – сообщили в "Укрэнерго".

Поставщик электроэнергии объясняет, что из-за плюсовой температуры в Украине в системе существует профицит электроэнергии. Кроме того, традиционно по выходным потребление электричества меньше, чем в рабочие дни.

"Поэтому у "Укрэнерго" нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания", — уверяют в "Укрэнерго" и добавляют, что не нужно вестись на российское ИПСО.

В "Укрэнерго" объяснили, что компания каждое утро публикует информацию о возможных отключениях света на своих официальных страницах в социальных сетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в правительстве сделали заявление о возможной изменении цены на электричество для населения. Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, до конца отопительного сезона украинцам не будут повышать цены на свет.

Также "Комментарии" писали о том, как долго отсутствие электричества не создает проблем для украинцев во время отопительного сезона. Около 25% украинцев готовы терпеть 1-3 часа каждый день без света.