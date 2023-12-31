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Будет ли отключение света на Новый год: объяснение "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отреагировали на сообщения о возможных отключениях электричества на Новый год.

31 декабря 2023, 09:47
Автор:
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Slava Kot
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В "Укрэнерго" заявили, что сообщение о возможном отключении электроэнергии в новогоднюю ночь является фейковым. По словам компании, сейчас в украинской энергетической системе существует профицит энергии.

Будет ли отключение света на Новый год: объяснение "Укрэнерго"

Будет ли отключение света на Новый год. Фото из открытых источников

"Укрэнерго" заявили, что массово распространяющиеся в социальных сетях фейки об перебоях со светом являются лживыми, а главная их цель – это "распространение панических настроений среди населения".

"В соцсетях снова распространяется ложная информация об отключении электроэнергии на праздники. Официально заявляем: Диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует ограничение потребления в праздничные дни", – сообщили в "Укрэнерго".

Поставщик электроэнергии объясняет, что из-за плюсовой температуры в Украине в системе существует профицит электроэнергии. Кроме того, традиционно по выходным потребление электричества меньше, чем в рабочие дни.

"Поэтому у "Укрэнерго" нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания", — уверяют в "Укрэнерго" и добавляют, что не нужно вестись на российское ИПСО.

В "Укрэнерго" объяснили, что компания каждое утро публикует информацию о возможных отключениях света на своих официальных страницах в социальных сетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в правительстве сделали заявление о возможной изменении цены на электричество для населения. Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, до конца отопительного сезона украинцам не будут повышать цены на свет.

Также "Комментарии" писали о том, как долго отсутствие электричества не создает проблем для украинцев во время отопительного сезона. Около 25% украинцев готовы терпеть 1-3 часа каждый день без света.



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Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02G3YH78EtwjDj3Kud6fTJfXRHBvTEWoGfcQowNxVvqcFLXsNQ9MteSZfFzgwB7Ba4l
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