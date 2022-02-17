Британская разведка предупреждает – РФ продолжает наращивать войска на границе с Украиной

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Кравцев Сергей
Британская разведка не нагнетает, но предупреждает, что выдыхать мировой общественности после сообщений Кремля об отводе части войск от украинской границы, пока рано. Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Москва не только не отвела войска, а, наоборот, продолжает их наращивать. Как передает портал "Комментарии", слова Хокенхалла цитирует "Reuters".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант отметил, не только нет доказательств, что Россия отвела войска, но нет даже намеков на то, что Кремль отказался от идеи усиливать эскалацию.
В Великобритании отметили, что вблизи украинской границы появилась дополнительная бронетехника, вертолеты и полевой госпиталь у границ Украины. Россия имеет военный потенциал для вторжения в Украину.
Отметим, в России заявили, что после окончания учений было принято решение отвести часть войск, находящихся в Крыму в места постоянной дислокации. В подтверждение своих слов в Минобороны РФ опубликовали фото и видео, как российскую бронетехнику переправляют через Керченский мост. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, какая вероятность того, что Россия действительно вывела войска и, есть ли возможность узнать точное количество войск агрессора в Крыму.
Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Резников прокомментировал поток информации в западной прессе о скором российском вторжении в Украину. Глава Минобороны считает, что каждый в данном случае преследует свою цель. Украина же пытается сделать все, чтобы на фоне всех этих сообщений не возникало паники в обществе.
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