В РФ заявили о выводе войск из Крыма: Путин снова хитрит или и правда пошел на деэскалацию

В Министерстве обороны (МО) России сообщили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации. Ранее появились данные, что РФ отводит часть своих войск от украинских границ. Можно ли верить этим заявлениям? Сколько, на самом деле, может быть размещено российских военных в Крыму? Реально ли это проверить? Почему тема Крыма вновь пропадает из мировой повестки? Как исправить ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Ситуацию с нагнетанием обстановки на украинской границе можно считать элементом отвлечения внимания мирового сообщества от крымского вопроса

Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Смелянский напоминает, что оккупированная территория Крымского полуострова, в попытке оккупантов осуществить аннексию этой украинской территории, была включена в состав Южного федерального округа и, соответственно, в состав Южного военного округа.

"То есть, когда мы читаем заголовок в СМИ о том, что подразделения Южного военного округа совершили какое-то движение с территории оккупированного Крыма или на территорию оккупированного Крыма – то в рамках российской логики подразделения совершили какое-то передвижение в границах одного военного округа России. Просто в ситуации оперативного командования Южный военный округ РФ контролирует оккупированные территории Украины. Все оккупированные территории Украины", – подчеркивает Юрий Смелянский.

Он акцентирует, что в российских СМИ со ссылкой на МО РФ сообщалось о том, что первые колоны автомобильной техники прошли по Крымскому мостовому переходу в Ставрополье, в места постоянной дислокации подразделений. А еще, что техника на ж.д. платформах будет перевезена.

"Это означает, что какое-то количество военнослужащих Южного федерального округа РФ возвращаются из палаток в стационарные казармы. Другая часть российских военнослужащих остается на оккупированной территории Крыма как часть оккупационного контингента в местах своей дислокации, – поясняет Юрий Смелянский. – Российское руководство утверждает, что это места их постоянной дислокации. Весь мир считает, что это их временное место размещения на период оккупации".

По словам эксперта, количество оккупационных российских войск на территории Крыма можно считать по-разному:

– условно-постоянное пребывание в составе оккупационного контингента;

– временное пребывание в рамках выполнения каких-то поставленных задач;

– количество лиц, которые могут быть задействованы в качестве регулярных или иррегулярных единиц для ведения боевых действий.

"В период СССР территория Крыма имела, в том числе, название "непотопляемого авианосца". На территории Крыма в советский период было размещено порядка 140000 военнослужащих различных родов войск. Осенью 2014 года вначале российский президента Путин, затем министр обороны Шойгу сообщили, что планируют на оккупированной территории Крыма развернуть 40 новых боевых знамен. По сути – это было заявление о намерениях восстановить примерную численность военнослужащих на территории Крыма советского периода при условии полного штатного состава подразделений. За весь прошедший период оккупации восстанавливались старые казармы и военные городки, строились новые. Это значительная доля "российских инвестиций" в оккупированный Крым", – подчеркивает Юрий Смелянский.

Он также отмечает, что за 8 лет оккупации назывались разные цифры численности оккупационного контингента на территории Крыма. Варьировались они от 25000 до 75000 военнослужащих.

"Что никогда не учитывалось, на мой взгляд, – продолжает эксперт. – Численность полиции; численность подразделений ФСБ; численность иррегулярных групп, которые можно использовать в боевых действиях (например, казачьи организации). Реально ли это все проверить? С определенной долей объективности – да".

Юрий Смелянский предполагает, что ситуацию с нагнетанием напряжения в вопросе возобновления активной фазы боевых действий на всем протяжении государственной границы Украины с РФ и Беларусью (плюс – линия фронта вдоль всей оккупированной территории Украины) можно считать и элементом отвлечения внимания мирового сообщества от крымского вопроса.

"Хотя надо быть объективными – это очень маленькая доля, – признаёт эксперт. – Главный фактор присутствия/отсутствия оккупированной территории Крыма в повестке дня – это формируемая и реализуемая крымская политика украинской властью. Не прошло и полугода с момента проведения международного саммита Крымская платформа , а мы уже слышим заявления от представителей власти о "новом импульсе для Крымской платформы"; "возобновлении активной деятельности Крымской платформы" и так далее. А что, прежняя деятельность умерла? Прежняя деятельность, которая объявлялась очень громко как постоянная, закончилась? Выполнила поставленные перед нею задачи? И перед проведением саммита Крымская платформа и после его проведения мы говорили с вами об этом. Выходит, что скепсис был объективен. Но я не о чьей-то правоте. Просто выходит, что реальная (не фасадная) крымская политика осталась на протяжении всего периода после саммита в модели "создание ложных реальностей". Это и есть, на мой взгляд, основная причина исчезновения темы оккупированного Крыма из активной повести дня. Достаточно проанализировать объем Крыма в повестке дня украинских СМИ за прошедший после саммита период".

О существенном отводе войск из Крыма говорить точно не приходится

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова так комментирует ситуацию:

"Заявлениям российского Минобороны, по опыту бывших стран Советского Союза, нельзя доверять с 2008 года. Со времен оккупации грузинских территорий. Тогда россияне заявили, что была якобы атака со стороны грузин на Южную Осетию. Хоть на самом деле то была провокация российских военных. По этой причине я не доверю нынешним заявлениям МО РФ касательно якобы вывода войск, в том числе из Крыма. Да, возможно, какую-то часть военных и техники они показательно начали выводить. Но подтвердить это могут только независимые эксперты, спутниковые снимки, данные украинской разведки, западных структур. Пока мы таких заявлений не видим".

Зато мы видим, отмечает Татьяна Попова, заявления крымчан, в том числе на портале "Крым. Реалии", о том, что в Крыму было много российских военных. И что такого они ранее не видели. Разве что в 2014-м, когда в Крым двигались бесконечные колонны войск РФ. Есть фото, видео-свидетельства.

"Так что о существенном отводе войск говорить точно не приходится. А соответствующие заявления, думаю, связаны с тем, что позитивно влияют на курс рубля и российский фондовый рынок", – говорит эксперт.

Татьяна Попова не считает, что тема Крыма пропадает из мировой повестки. По ее мнению, она в целом поднимается в рамках общего российско-украинского кризиса.

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