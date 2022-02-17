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Резников прокомментировал "инсайды" западных СМИ о вторжении России

Министр обороны считает, что у каждого информационного вброса о вторжении свои цели

сегодня, 10:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Информационные вбросы о российском вторжении в Украину не возникают просто на основании тех или иных фактов, о которых СМИ стараются оперативно оповещать общественность. За каждым таким сообщением стоит конкретная цель. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "РБК-Украина" высказал министр обороны Алексей Резников.

Резников прокомментировал "инсайды" западных СМИ о вторжении России

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр отметил, у "желтой" прессы – одна задача. У тех изданий, которые принято относить к рейтинговой прессе – своя задача, они пытаются подавать новости на основе достоверных фактов. Каждый делает свою работу.

Что касается тех разведданных о концентрации российских войск у украинской границы, которые получает украинское руководство от западных союзников, то, по словам Алексея Резникова, они совпадают с теми данными, которые передает наша разведка.

При этом Алексей Резников уточнил, что предположения, прогнозы, гипотезы не всегда совпадают. Они выстраиваются по-разному. Каждая страна, делая те или иные предположения, преследует свои цели. Глава Минобороны подчеркнул, цель украинского руководства – сохранить стабильность и спокойствие в стране. 

Отметим, одним из первых, ссылаясь на достоверные источники, о возможном вторжении российских войск сообщило издание "Politico". В Кремле оперативно отреагировали на такие сообщения, заявив, что они не соответствую действительности.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Конгрессе республиканцы хотят ввести санкции против окружения Путина и самых крупных российских банков уже сейчас, не дожидаясь возможного вторжения в Украину.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/reznikov-insaydah-vtorzhenii-rossii-kazhdogo-1645080267.html
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