Малайзия готовится присоединиться к группе стран с переходной экономикой БРИКС. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Анвар Ибрагим, пишет Reuters.

БРИКС. Фото из открытых источников

"Мы приняли решение, вскоре начнем формальные процедуры... Мы просто ждем окончательных результатов от правительства Южной Африки", – сказал Анвар, однако не рассказал больше подробностей.

Комментарии Анвара появились накануне трехдневного визита премьер-министра Китая Ли Цяна на этой неделе в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Малайзией и Китаем. Ожидается, что страны подпишут несколько соглашений, включая продление пятилетнего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

Отмечается, что в группу стран БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, откуда и пошла ее аббревиатура. В прошлом году группа начала расширять свое членство, поскольку стремится бросить вызов мировому порядку, в котором доминируют западные экономики: к ней присоединились Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ, а также более 40 стран выразили заинтересованность.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ раскрыли подлость стран БРИКС по отношению к Украине: что стало шоком на саммите мира.

Также издание "Комментарии" сообщало - пять новых стран (Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ) официально с 1 января стали полноценными членами межгосударственного объединения под названием БРИКС. Они примкнули к Бразилии, России, Индии, КНР и Южной Африке. Соответствующее решение было принято на летнем саммите БРИКС. Правда, тогда примкнуть к данному объединению собиралась еще и Аргентина. Но после смены власти, произошедшей осенью, новый президент Хавьер Милей отказался от идеи предшественников сделать Аргентину частью БРИКС. О чем говорит расширение данной организации? К чему может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



