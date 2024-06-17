СМИ раскрыли подлость стран БРИКС по отношению к Украине: что стало шоком на саммите мира

Глава украинского государства Владимир Зеленский не смог привлечь на свою сторону ряд ключевых стран Юга в ходе саммита в Швейцарии. Эта ситуация бросила тень на его попытку расширить поддержку в борьбе с полномасштабным вторжением России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Саммит мира. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия были в числе стран, которые не подписали итоговое заявление. Из более чем 100 стран и организаций, участвовавших во встрече, только 83 подписали итоговое коммюнике.

Китай уклонился от участия во встречи, а Бразилия, приславшая только наблюдателя, не подписала коммюнике. Таким образом, так называемые страны БРИКС были исключены из числа участников встречи.

Подчеркивается, что отказ от участия в конференции среди мировых лидеров обнажил проблему Украины в обеспечении поддержки со стороны стран, не входящих в западное сообщество, которые либо хотят сохранить связи с Москвой, либо иначе смотрят на войну. Конференция показала, что пока Киев пытается сдержать Россию на поле боя, дипломатические усилия терпят неудачу в попытках закрепиться на мировой арене.

Владимир Зеленский признался, что ожидал, что некоторые из стран все же подпишут коммюнике после консультаций с правительствами, и назвал прогрессом число делегатов, подписавших соглашение "немедленно".

Авторы материала подчёркивают, саммит мира показал, что прогресс, если он и будет, будет медленным. Коммюнике сузили лишь до трех вопросов: обязательства по ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение похищенных детей и пленных. Но в нем отсутствует формулировка о проведении последующей встречи.

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