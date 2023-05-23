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Бойня на школьной линейке в России: 11-классник едва не зарезал одноклассницу во время торжественной части

Неприятный инцидент произошел в России, в Волгоградской области. Там школьник публично приставил нож к горлу одноклассницы и пытался ее убить

сегодня, 13:55
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Автор:

Белоокая Ира








Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.

Бойня на школьной линейке в России: 11-классник едва не зарезал одноклассницу во время торжественной части

Момент агресии русского подростка. Скриншот с видео

Это случилось на школьной линейке, приуроченной к празднику Последнего звонка. Однако, вероятно, мероприятие могло закончиться кровопролитием. Нападающим на 17-летнюю выпускницу Валерию оказался ее одноклассник Григорий. Во время совместного исполнения песни парень стоял позади пострадавшей и в один момент набросился на нее с ножом. От критического случая бедняжку спасли одноклассники и учителя, которые бросились на помощь. Валерию доставили в больницу. Ей наложили швы. Пока угрозы ее жизни нет.


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17-летнего Григория на допрос забрала полиция. Свой поступок правоохранителям он обосновал таким образом, будто намеревался испортить торжественный праздник. В то же время следователи проверяют факты покушения на убийство девушки.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по информации одного из одноклассников, Григорий не впервые проявляет агрессию по отношению к другим подросткам и детям. Однажды тот схватил за одежду ребенка и поднял его за шиворот. Вместе с тем, конфликтов с потерпевшей у него, до этого инцидента – не было. Как известно, нападающего воспитывает мать, его отец скончался.

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