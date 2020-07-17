"Бой" Кличко с женщиной и тревога с истребителями в Ryanair: какой была пятница

Потасовки у ВРУ. Сегодня около полусотни человек, вооруженных палками, пытались прорваться в здание Верховной Рады. Толпу остановили сотрудники полиции, в результате чего произошли потасовки. Очевидцы говорят, что правоохранители использовали резиновые дубинки, в результате чего у активистов остались синяки и царапины. Отметим, что под стенами Рады протестовало более тысячи человек, которые не согласны с языковым законопроектом “слуги народа” Максима Бужанского. Митинг продолжается уже второй день. Проект предусматривает то, что учащимся 5-11 классов русскоязычных школ отсрочат переход на украинский язык с 2020 года на 2023-й.





Новинка. Верховная Рада усовершенствовала избирательное законодательство. Эксперты для "Комментариев" оценили это "усовершенствование", обозначив плюсы и минусы. А также указали на риски во время выборов, если они пройдут по такому законодательству. Главной характеристикой принятых изменений в Избирательный кодекс является его партизация. Больше читайте в полной версии нашего эксклюзива.





Новый бой для Кличко. От правящей партии в мэры Киева пойдет нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая победила в праймериз, опередив 4 сопартийцев-мужчин. Политологи и эксперты проанализировали неоднозначный выбор президентской партии и рассказали “Комментариям”, каковы шансы Верещук противостоять действующему градоначальнику столицы Виталию Кличко.

Минирование. В Норвегии сегодня экстренно посадили воздушное судно лоукост-авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. В аэропорт Осло Avinor прибыли силы чрезвычайного реагирования, и всех 142-х пассажиров эвакуировали. А перед тем, как посадить самолет, в небо по тревоге подняли два истребителя Дании F-16, которые сопровождали борт до границы Норвегии. В результате, за лжеминирование самолета задержали 51-летнего британца.





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