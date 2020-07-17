Столкновения у Верховной Рады: протестующие прорывались к нардепам с палками

Автор: РБК-Украина

Сегодня около полусотни человек, вооруженных палками, пытались прорваться в здание Верховной Рады. Толпу остановили сотрудники полиции, в результате чего произошли потасовки. Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Очевидцы говорят, что правоохранители использовали резиновые дубинки, однако информации о пострадавших пока нет. Отметим, что сейчас под стенами Рады протестует более тысячи человек, которые не согласны с языковым законопроектом “слуги народа” Максима Бужанского. Митинг продолжается уже второй день. Проект предусматривает то, что учащимся 5-11 классов русскоязычных школ отсрочат переход на украинский язык с 2020 года на 2023-й.

Как ранее сообщали "Комментарии", под стенами Рады вчера проходил масштабный митинг против законопроекта о частичном обучении школьников на русском языке. Участники акции жгли красные файеры, а нардеп Ирина Геращенко вызвала автора законопроекта Макса Бужанского на дуэль. Геращенко призвала его написать диктанты на украинском и русском языках вместе с ней и заверила, что справится куда лучше “противника”. Кроме того, нардеп убеждена, что обучение в школах должно проходить исключительно на украинском языке.

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