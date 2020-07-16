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У Верховной Рады жгут дымовухи и вызывают нардепа на дуэль

Нардеп Ирина Геращенко вызвала автора языкового законопроекта Макса Бужанского на поединок и хочет написать с ним диктант

сегодня, 11:02
Автор:

Елена Волкова
У Верховной Рады жгут дымовухи и вызывают нардепа на дуэль

Сейчас у стен Верховной Рады проходит масштабный митинг против законопроекта о частичном обучении школьников на русском языке. Участники акции жгут красные файеры, передает “Укринформ” с места событий. 

На сцене выступили нардепы Андрей Парубий и Софья Федина. А их коллега Ирина Геращенко вызвала автора законопроекта Макса Бужанского на дуэль. Геращенко призвала его написать диктанты на украинском и русском языках вместе с ней и заверила, что справится куда лучше “противника”. Кроме того, нардеп убеждена, что обучение в школах должно проходить исключительно на украинском языка. Сейчас митинг продолжается, на площадь продолжают сходиться люди. 

К слову, сам проект предусматривает то, что учащимся 5-11 классов русскоязычных школ отсрочат переход на украинский язык с 2020 года на 2023-й. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, президент России Владимир Путин недавно заявил о происхождении украинского языка. По его мнению, до  XIII столетия у россиян и украинцев - “единого народа” - не было никакой разницы в языке, а первые различия возникли в  XVI веке, когда часть украинцев оказалась в плену. Более того, по мнению Путина, “украинский фактор” начал “разыгрываться” якобы накануне Первой мировой войны австрийскими спецагентами. На вопрос, правдивы ли слова российского лидера, ответил известный профессор-украинист - австрийский ученый Михаэль Мозер.


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