Большинство украинцев должны получить прививку от COVID-19 ко Дню Независимости - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить темпы вакцинации в Украине и усилить коммуникацию с регионами по профилактике заболеваемости COVID-19. Об этом гарант заявил на селекторном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

По его словам, большинство граждан Украины, которые нуждаются в прививке смогут получить свою дозу вакцины ко Дню Независимости, который традиционно празднуют 24 августа.

"Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать", — отметил президент.

Также во время совещания министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в стране продолжается процесс подготовки к внедрению паспортов вакцинации, которые будут соответствовать европейским стандартам. Кроме этого чиновники озвучили статистику по вакцинации. На сегодняшний день в Украине вакцинировано более 759 тысяч человек. А число кабинетов для прививок и имеющееся количество вакцины позволяет прививать 80-100 тысяч украинцев в сутки.

Напомним, что 53% украинцев пока не готовы прививаться от коронавирусной болезни, а 17% граждан вообще не доверяют любой вакцине против COVID-19. Более детальную статистику и подробности этого социологического исследования можно найти в нашем материале.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина подписала договор о поставке дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 с американской фармацевтической компанией Pfizer. Первая партия лекарств должен поступить ориентировочно в мае-июне 2021 года.

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