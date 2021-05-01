Украина договорилась о поставке еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer

Украина подписала договор о поставке дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 с американской фармацевтической компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer

Соглашение от имени государства подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего до конца 2021 года Украина должна получить 20 млн доз вакцины Pfizer. Первая партия из 500 тыс. доз вакцины должна поступить в нашу страну в мае-июне, 4,5 млн доз – в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз – в четвертом квартале этого года.

Отметим, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 апреля первую дозу вакцины получили 752 293 украинцев, две дозы вакцины уже получили 260 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина возьмет кредит на 90 миллионов долларов. Средства нужны для закупки препаратов от коронавируса. Кредитные деньги в рамках совместного проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" предоставит Международный банк реконструкции и развития (МБРР). В сообщении отмечается, что главная цель проекта — максимально реализовать меры по предупреждению, выявлению и реагированию на угрозу, составляет пандемия COVID-19 и укрепить национальную систему здравоохранения. Таким образом, на кредитные средства закупят вакцины в дополнение к количеству вакцин, которые были гарантированы в рамках партнерства COVAX и GAVI.

Напомним, Максим Степанов отмечал, что вакцину Pfizer в первую очередь получат люди из группы риска. В частности, будут прививать людей старше 60 лет, а также тех, кто болеет сопутствующими заболеваниями, в частности заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, онкологическими заболеваниями и болезнями дыхательной системы.

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