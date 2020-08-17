Больницы переполнены: в Украине назвали 10 областей, которые не готовы к ослаблению карантина

Согласно свежим данным МОЗ по состоянию на понедельник, в Украине не готовы к ослаблению карантина Киев и 10 регионов. Во всех областях превышен показатель новых случаев инфицирования (смотри таблицу).

Помимо столицы, ограничения не будут ослаблять в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. Отметим, что в Киеве, а также Черновицком и Львовском регионах переполнены больницы.

РБК-Украина





Ранее “Комментарии” сообщали, что сегодня коронавирус с новой силой атаковал западную Украину. Больше всего новых случаев за сутки обнаружили именно там, сообщили на сайте СНБО. А вот Харьковская область, где два дня подряд уровень заболеваемости был самым высоким, уступила свои лидерские позиции и в этот раз не вошла даже в первую пятерку по числу новых инфицированных. Общее число больных с коронавирусом в Украине стремительно приближается к ста тысячам. С начала вспышки COVID-19 подцепили 92 820 человек. Из них 1464 пациента положительный тест на коронавирус получили с лаборатории за минувшие сутки.

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