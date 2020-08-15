Очередной антирекорд: в Украине подтвердились 1847 новых случаев заражения коронавирусом

Язык
BTC/USD
11802.73
ETH/USD
436.16
LTC/USD
57.31
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 89 719 случаев инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 1847 случаев
заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 15 августа в нашей
стране из-за коронавируса уже умерли 2044 человека. В то же время 47 430 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступило 2061 сообщение о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 146 701. Всего проведено 1 273 821 тестирований методом
ПЦР. За сутки выздоровели 633 человека.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 3175 случаев;
- Волынская область – 4590 случаев;
- Днепропетровская область – 1699 случаев;
- Донецкая область – 1073 случая;
- Житомирская область – 2377 случаев;
- Закарпатская область – 6170 случаев;
- Запорожская область – 1052 случая;
- Ивано-Франковская область – 6468 случаев;
- Кировоградская область – 739 случаев;
- г. Киев – 10 392 случая;
- Киевская область – 4495 случаев;
- Львовская область – 11 824 случая;
- Луганская область – 178 случаев;
- Николаевская область – 797 случаев;
- Одесская область – 4871 случай;
- Полтавская область – 544 случая;
- Ровненская область – 7433 случая;
- Сумская область – 815 случаев;
- Тернопольская область – 3635 случаев;
- Харьковская область – 5837 случаев;
- Херсонская область – 294 случая;
- Хмельницкая область – 1539 случаев;
- Черновицкая область – 7434 случая;
- Черкасская область – 1114 случаев;
- Черниговская область – 1174 случая.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день
нет.
Ранее "Комментарии" писали, что больные коронавирусом украинцы жалуются на питание
в больницах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости