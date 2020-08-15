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Главная Новости Общество медицина Очередной антирекорд: в Украине подтвердились 1847 новых случаев заражения коронавирусом
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Очередной антирекорд: в Украине подтвердились 1847 новых случаев заражения коронавирусом

В Украине уже умерли 2044 человека вследствие коронавируса

сегодня, 10:48 comments1057
Автор:

Татьяна Веремеева
Очередной антирекорд: в Украине подтвердились 1847 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 89 719 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 1847 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 15 августа в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 2044 человека. В то же время 47 430 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступило 2061 сообщение о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 146 701. Всего проведено 1 273 821 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 633 человека.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 3175 случаев;
- Волынская область – 4590 случаев;
- Днепропетровская область – 1699 случаев;
- Донецкая область – 1073 случая;
- Житомирская область – 2377 случаев;
- Закарпатская область – 6170 случаев;
- Запорожская область – 1052 случая;
- Ивано-Франковская область – 6468 случаев;
- Кировоградская область – 739 случаев;
- г. Киев – 10 392 случая;
- Киевская область – 4495 случаев;
- Львовская область – 11 824 случая;
- Луганская область – 178 случаев;
- Николаевская область – 797 случаев;
- Одесская область – 4871 случай;
- Полтавская область – 544 случая;
- Ровненская область – 7433 случая;
- Сумская область – 815 случаев;
- Тернопольская область – 3635 случаев;
- Харьковская область – 5837 случаев;
- Херсонская область – 294 случая;
- Хмельницкая область – 1539 случаев;
- Черновицкая область – 7434 случая;
- Черкасская область – 1114 случаев;
- Черниговская область – 1174 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что больные коронавирусом украинцы жалуются на питание в больницах.


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