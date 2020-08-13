ФОТОФАКТ: Больные коронавирусом жалуются на отвратительное питание в больницах

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Татьяна Веремеева
Фото: Facebook Елены Моновой
Больные коронавирусом, которые проходят лечение в больницах, жалуются на
плохое питание в опорных медучреждениях. Об этом пишет OBOZREVATEL.
Пользователь Facebook Елена Монова рассказала на своей странице в соцсети о
том, как кормили ее знакомого, который лечился в больнице города Калиновка
Винницкой области. По ее словам, к врачам и другим медицинским работникам ни у
кого никаких претензий нет. А вот питание в больнице, мягко говоря, заставляет
желать лучшего.
Елена Монова опубликовала фото супа, молочной и перловой каши, картофельного пюре и курятины с кожурой, которые подавали в больничной столовой.
В комментариях под постом пользователи Facebook рассказали, что подобное
питание практически во всех больницах в Украине.
Напомним, в Украине обновлен
антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом – за прошлые
сутки COVID-19 диагностировали у 1592 человек, среди которых 88 детей и 92
медицинских сотрудника. Также установлен антирекорд по количеству госпитализированных
– 315 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 22 летальных исхода,
выздоровели 530 пациентов. В общем за сутки провели 36 632 тестирования, из них
18 984 исследования – методом ПЦР и 17648 – методом ИФА.
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