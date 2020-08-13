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ФОТОФАКТ: Больные коронавирусом жалуются на отвратительное питание в больницах

Пользователи соцсетей рассказали, чем кормят пациентов в больничных столовых по всей Украине

13 августа 2020, 18:12
Автор:

Татьяна Веремеева
ФОТОФАКТ: Больные коронавирусом жалуются на отвратительное питание в больницах

Фото: Facebook Елены Моновой

Больные коронавирусом, которые проходят лечение в больницах, жалуются на плохое питание в опорных медучреждениях. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Пользователь Facebook Елена Монова рассказала на своей странице в соцсети о том, как кормили ее знакомого, который лечился в больнице города Калиновка Винницкой области. По ее словам, к врачам и другим медицинским работникам ни у кого никаких претензий нет. А вот питание в больнице, мягко говоря, заставляет желать лучшего.

Елена Монова опубликовала фото супа, молочной и перловой каши, картофельного пюре и курятины с кожурой, которые подавали в больничной столовой.

В комментариях под постом пользователи Facebook рассказали, что подобное питание практически во всех больницах в Украине.

Напомним, в Украине обновлен антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом – за прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 1592 человек, среди которых 88 детей и 92 медицинских сотрудника. Также установлен антирекорд по количеству госпитализированных – 315 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 22 летальных исхода, выздоровели 530 пациентов. В общем за сутки провели 36 632 тестирования, из них 18 984 исследования – методом ПЦР и 17648 – методом ИФА.


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