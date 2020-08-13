kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.08.2020

BTC/USD

11497.25

ETH/USD

392.07

LTC/USD

54.32

НБУ 13.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.68

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Резкий скачок эпидемии в Украине: коронавирус установил новый антирекорд
commentss НОВОСТИ Все новости

Резкий скачок эпидемии в Украине: коронавирус установил новый антирекорд

В Украине инфицированы COVID-19 86 140 человек

сегодня, 09:11 comments824
Автор:

Елена Волкова
Резкий скачок эпидемии в Украине: коронавирус установил новый антирекорд

После череды антирекордов, которыми удивил коронавирус украинцев на прошлой неделе (до 1500 случаев инфицирования в сутки), эпидемия немного сбавила обороты, однако сегодня уровень инфицирования подскочил до нового антирекорда. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, сегодня в Украине подтвердили 1592 случая коронавируса.

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 86 140 человек, из которых 37 932 в данный момент находятся на лечении. Увы, 1 992 украинца скончались в результате осложнений (22 за минувшие сутки). Тем временем 46 216 человек выздоровели.

Напомним, в связи с новыми данными по коронавирусу в Украине обновили карту с зонами, в которых должны действовать те или иные правила адаптивного карантина. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!