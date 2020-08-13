Резкий скачок эпидемии в Украине: коронавирус установил новый антирекорд

После череды антирекордов, которыми удивил коронавирус украинцев на прошлой неделе (до 1500 случаев инфицирования в сутки), эпидемия немного сбавила обороты, однако сегодня уровень инфицирования подскочил до нового антирекорда. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, сегодня в Украине подтвердили 1592 случая коронавируса.

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 86 140 человек, из которых 37 932 в данный момент находятся на лечении. Увы, 1 992 украинца скончались в результате осложнений (22 за минувшие сутки). Тем временем 46 216 человек выздоровели.

Напомним, в связи с новыми данными по коронавирусу в Украине обновили карту с зонами, в которых должны действовать те или иные правила адаптивного карантина.



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