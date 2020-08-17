Коронавирус в Украине: кто оказался в лидерах по количеству новых больных

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Виолетта Комаровская
Коронавирус с новой силой атаковал западную Украину. Больше всего новых случаев за сутки обнаружили именно там, сообщили на сайте СНБО. А вот Харьковская область, где два дня подряд уровень заболеваемости был самым высоким, уступила свои лидерские позиции и в этот раз не вошла даже в первую пятерку по числу новых инфицированных.
Общее число больных с коронавирусом в Украине стремительно приближается к ста тысячам. С начала вспышки COVID-19 подцепили 92 820 человек. Из них 1464 пациента положительный тест на коронавирус получили с лаборатории за минувшие сутки.
Коронавирус в Украине. Фото: AP images
Самым пораженным остается Запад Украины. Рекордные для вчерашнего дня 178 случаев зафиксировали в Ровенской области. Также в пятерке лидеров по темпам распространения COVID-19 оказались Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области, а также Киев.
В целом в Украине ситуация с коронавирусом сейчас выглядит следующим образом:
Львовская область - 12079 случаев (+128);
г. Киев - 10642 случая (+104);
Черновицкая область - 7782 случая (+165);
Ровенская область - 7716 случаев (+178);
Ивано-Франковская область - 6790 случаев (+164);
Закарпатская область - 6329 случаев (+83);
Харьковская область - 6156 случаев (+91);
Одесская область - 5062 случая (+98);
Волынская область - 4707 случаев (+63);
Киевская область - 4554 случая (+24);
Тернопольская область - 3817 случаев (+85);
Винницкая область - 3234 случая (+21);
Житомирская область - 2479 случаев (+49);
Днепропетровская область - 1750 случаев (+25);
Хмельницкая область - 1618 случаев (+37);
Черниговская область - 1233 случая (+27);
Черкасская область - 1165 случаев (+17);
Запорожская область - 1118 случаев (+33);
Донецкая область - 1094 случая (+6);
Сумская область - 891 случай (+37);
Николаевская область - 819 случаев (+11);
Кировоградская область - 743 случая (+1);
Полтавская область - 557 случаев (+9);
Херсонская область - 301 случай (+2);
Луганская область - 184 случая (+6);
Число тех, кто коронавирус победил в Украине за сутки выросло на 342 человека. В общей сложности выздоровели уже 48 164 человека.
Вместе с тем, коронавирус унес жизни 2089 украинцев, 21 из них скончался за минувшие сутки.
Ранее "Комментарии" также рассказывали, при каком условии из-за коронавируса могут отменить местные выборы в Украине.
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