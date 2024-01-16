Bloomberg узнал о тайном послании Байдена для Зеленского

Как передает портал "Комментарии", агентство Bloomberg заявило, что Вашингтон попросит Киев сменить стратегию в войне с наступления на оборону. Соответствующее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому передаст на Давосском форуме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

По мнению автора статьи, Украина может пойти на оборону только в том случае, если США и союзники гарантируют, что они предоставят надлежащие боеприпасы и броню.

Отмечается, что Россия также будет сосредоточена на удержании уже захваченных позиций вплоть до президентских выборов в США, надеясь, что победит Дональд Трамп.

Издание отмечает, российский диктатор Путин перевел России полностью на военную экономику. Кремль потратит 8% ВВП на свою армию в 2024 году, превысив социальные расходы впервые с момента распада Советского Союза.

В материале также высказывается мнение о том, что президент Зеленский прав, отвергая западные призывы к прекращению огня. Россия использует паузу для перевооружения и пополнения запасов, чтобы позже возобновить атаку. Украина во время такого же перемирия может не получить больше денег и оружия от Запада. Следовательно, прекращение огня сейчас может быть равнозначно капитуляции позже.

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