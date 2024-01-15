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Из-за войны в Украине растет напряженность в отношениях между Шольцем и Макроном: что произошло

Шольц выразил недовольство тем, как Макрон помогает Украине

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил недовольство президенту Франции Эммануэлю Макрону относительно его недостаточной помощи Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Telegraph".

Из-за войны в Украине растет напряженность в отношениях между Шольцем и Макроном: что произошло

Шольц и Макрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, в целом напряженность в отношениях между Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном связана с такими вопросами как энергетические субсидии, импорт китайских электромобилей, оборонная политика и Украина. Эти разногласия грозят сорвать совместные действия Евросоюза.

В материале говорится, что недавно Шольц предупредил страны-члены Евросоюза, что они направляют недостаточно военной помощи Киеву, намекая на Макрона, чья поддержка значительно отстает от уровня поддержки Берлина.

"Отношения пока не совсем работают. Немцы считают, что французы делают недостаточно для Украины... и они правы", — рассказал о ситуации один из европейских дипломатов.

Отметим, ранее издание "Politico" сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц на предстоящем саммите лидеров Европейского Союза 1 февраля планирует на отдельных дискуссиях обсудить военную помощь для Украины. В частности, хочет призвать некоторые страны увеличить оборонные поставки. 

Накануне канцлер ФРГ выступил с прямым предупреждением о том, что "поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы". В этом контексте он призвал европейских союзников "также принять меры, усилить усилия в поддержку Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — Шольц раскритиковал запланированные поставки оружия Украине: что возмутило канцлера.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/01/13/scholz-macron-strained-relations-threaten-derail-eu-houthis/
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