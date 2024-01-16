ВСУ в активной обороне, но могут удивить: Сырский заинтриговал заявлением о ситуации на фронте

Сухопутные войска ВСУ сейчас находятся в "активной обороне" и сосредоточены на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил в интервью Reuters командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что военных не стоит сбрасывать со счетов как наступательную силу. Он подчеркнул, что украинские защитники проводят небольшие контратаки, держа противника наготове, ища возможности для удара, в то время как враг пытается восстановить инициативу.

"Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций, истощение противника путем нанесения максимальных потерь", – объяснил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

В то же время российские оккупационные войска, по словам командующего, в последнее время пытались перехватить инициативу накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Они наступали на нескольких направлениях вдоль восточного фронта с целью получить полный контроль над промышленными районами Донбасса, несмотря на большие потери в живой силе и припасах", – сказал Сырский, отметив, что враг также пытается вернуть позиции на юге Херсонской и Запорожской областей.

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