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ВСУ в активной обороне, но могут удивить: Сырский заинтриговал заявлением о ситуации на фронте

Оккупанты пытаются перехватить инициативу накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину

сегодня, 08:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сухопутные войска ВСУ сейчас находятся в "активной обороне" и сосредоточены на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил в интервью Reuters командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

ВСУ в активной обороне, но могут удивить: Сырский заинтриговал заявлением о ситуации на фронте

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что военных не стоит сбрасывать со счетов как наступательную силу. Он подчеркнул, что украинские защитники проводят небольшие контратаки, держа противника наготове, ища возможности для удара, в то время как враг пытается восстановить инициативу.

"Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций, истощение противника путем нанесения максимальных потерь", – объяснил командующий Сухопутными войсками ВСУ. 

В то же время российские оккупационные войска, по словам командующего, в последнее время пытались перехватить инициативу накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Они наступали на нескольких направлениях вдоль восточного фронта с целью получить полный контроль над промышленными районами Донбасса, несмотря на большие потери в живой силе и припасах", – сказал Сырский, отметив, что враг также пытается вернуть позиции на юге Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-ground-commander-says-his-troops-now-active-defence-can-still-surprise-2024-01-15/
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