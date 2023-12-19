Блокада границы продолжается: почему поляки не готовы уступать и есть ли варианты решения проблемы

В понедельник, 18 декабря, движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе Польши с Украиной снова заблокировано. Блокада, которая с разной степенью интенсивности продолжается с 6 ноября, не прекратилась и после прихода к власти коалиционного правительства Дональда Туска. Его представители уже обвинили предшественников в бездействии из-за блокады перевозчиками границы с Украиной, заявив, что решить проблему будет очень тяжело. Почему ситуация снова обостряется? Какой выход наиболее реалистичен? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото из открытых источников

Борьба идет не только за места на рынке, но и за финансовые ресурсы

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук объясняет:

"Возможная интеграция Украины в ЕС – это серьезная составляющая, приводящая к усилению протестов среди европейских фермеров, а теперь еще и перевозчиков. Украинская агропродукция более конкурентоспособна на европейских рынках даже без прямых дотаций. Благодаря конкурентоспособности малого и крупного бизнеса украинские товаропроизводители способны конкурировать с европейскими, даже с учетом транспортных расходов. Представьте, если Украина получит еще и существующую в ЕС систему поддержки, где 50% дотаций распределяются между производителями в самом союзе".

По словам эксперта, борьба украинских и европейских производителей, представителей разного бизнеса идет не только за места на полках супермаркетов, но и касается распределения средств. Именно об этом – всевозможные протесты, блокировки, подчеркивает Денис Марчук.

По его словам, расчеты показывают, что при полном членстве Украины в ЕС дотации для украинских производителей могут составить около 10 млрд евро.

"Если мы начнем получать эти средства, это может не нравиться другим странам, – говорит эксперт. – Поэтому борьба идет не только за места на рынке, но и за финансовые ресурсы. И здесь будет многое зависеть от корректировки бюджета Евросоюза".

Создание межправительственных комиссий двух стран может помочь решить проблему

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что вопрос разблокирования границы с Польшей должен войти в разряд первоочередных для правительства Украины. Чтобы эта проблема не перешла в категорию еще более длительных и не тянулась до весны.

"Уже мы видим, что на границе были случаи смертей. Это может повлечь за собой не только товарную, логистическую, но и гуманитарную катастрофу. Наш Кабмин должен приложить максимум усилий, чтобы найти совместное решение с правительством Польши, чтобы прекратить транспортную блокаду, считает аналитик. – Надеюсь, что кроме двусторонних переговоров с поляками будут активизированы консультации с Европейской комиссией, чтобы прекратить произвол польских перевозчиков".

Александра Решмедилова акцентирует, что Украина из-за этой блокады, ориентировочно, может иметь убытки для экономики в размере около миллиарда евро. А может и в разы больше (мы не понимаем, сколько блокировка будет продолжаться).

" Одним из возможных вариантов решения вопроса может стать создание межправительственных комиссий двух стран, вплоть до возможности рассмотрения вопроса объединения активов транспортных компаний Польши и Украины. Это было бы логично с учетом евроинтеграционных направлений Украины, – подчеркивает Александра Решмедилова. – Сейчас у Дональда Туска есть пыл и задекларированное желание посетить Украину. Этот визит должен стать реальностью как можно быстрее. И показать нахождение эффективного и продолжительного решения. Шмыгаль и Туск должны пожать руки друг другу к Рождеству, ведь на границах может образоваться дополнительное напряжение, потому что многие украинцы будут направляться в свои семьи на праздники".

Идет откровенный саботаж

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:

такие блокирования – это больше не об экономике, а о политике. Мы видим, как в ряде стран начинают активно набирать баллы левые и правые партии. Это — системная работа российской агитационной машины, а также средств, вкладываемых в западных политиков, чиновников, некоторых представителей бизнеса". "Как я уже отмечал

Эксперт задается вопросом – как возможно, чтоб несколько стран, входящих в евросообщество, не выполняли директивы ни ЕС в целом, ни своей власти? И осуществляли фактически физическое сопротивление решениям вышестоящих инстанций. Ссылаясь на решения местных властей и судов.

"Это откровенный саботаж. Демонстрирующий системные проблемы собственно в ЕС", – считает Андрей Рязанцев.

Он напоминает, что Украина серьезно влияет на мировой продуктовый рынок. И у некоторых есть желание нас оттуда подвинуть.

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