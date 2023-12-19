Блокада границы продолжается: почему поляки не готовы уступать и есть ли варианты решения проблемы

В понедельник, 18 декабря, движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе Польши с Украиной снова заблокировано. Блокада, которая с разной степенью интенсивности продолжается с 6 ноября, не прекратилась и после прихода к власти коалиционного правительства Дональда Туска. Его представители уже обвинили предшественников в бездействии из-за блокады перевозчиками границы с Украиной, заявив, что решить проблему будет очень тяжело. Почему ситуация снова обостряется? Какой выход наиболее реалистичен? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Блокада границы. Фото из открытых источников
Борьба идет не только за места на рынке, но и за финансовые ресурсы
Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук объясняет:
"Возможная интеграция Украины в ЕС – это серьезная составляющая, приводящая к усилению протестов среди европейских фермеров, а теперь еще и перевозчиков. Украинская агропродукция более конкурентоспособна на европейских рынках даже без прямых дотаций. Благодаря конкурентоспособности малого и крупного бизнеса украинские товаропроизводители способны конкурировать с европейскими, даже с учетом транспортных расходов. Представьте, если Украина получит еще и существующую в ЕС систему поддержки, где 50% дотаций распределяются между производителями в самом союзе".
По словам эксперта, борьба украинских и европейских производителей, представителей разного бизнеса идет не только за места на полках супермаркетов, но и касается распределения средств. Именно об этом – всевозможные протесты, блокировки, подчеркивает Денис Марчук.
По его словам, расчеты показывают, что при полном членстве Украины в ЕС дотации для украинских производителей могут составить около 10 млрд евро.
"Если мы начнем получать эти средства, это может не нравиться другим странам, – говорит эксперт. – Поэтому борьба идет не только за места на рынке, но и за финансовые ресурсы. И здесь будет многое зависеть от корректировки бюджета Евросоюза".
Создание межправительственных комиссий двух стран может помочь решить проблему
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что вопрос разблокирования границы с Польшей должен войти в разряд первоочередных для правительства Украины. Чтобы эта проблема не перешла в категорию еще более длительных и не тянулась до весны.
"Уже мы видим, что на границе были случаи смертей. Это может повлечь за собой не только товарную, логистическую, но и гуманитарную катастрофу. Наш Кабмин должен приложить максимум усилий, чтобы найти совместное решение с правительством Польши, чтобы прекратить транспортную блокаду, считает аналитик. – Надеюсь, что кроме двусторонних переговоров с поляками будут активизированы консультации с Европейской комиссией, чтобы прекратить произвол польских перевозчиков".
Александра Решмедилова акцентирует, что Украина из-за этой блокады, ориентировочно, может иметь убытки для экономики в размере около миллиарда евро. А может и в разы больше (мы не понимаем, сколько блокировка будет продолжаться).
"Одним из возможных вариантов решения вопроса может стать создание межправительственных комиссий двух стран, вплоть до возможности рассмотрения вопроса объединения активов транспортных компаний Польши и Украины. Это было бы логично с учетом евроинтеграционных направлений Украины, – подчеркивает Александра Решмедилова. – Сейчас у Дональда Туска есть пыл и задекларированное желание посетить Украину. Этот визит должен стать реальностью как можно быстрее. И показать нахождение эффективного и продолжительного решения. Шмыгаль и Туск должны пожать руки друг другу к Рождеству, ведь на границах может образоваться дополнительное напряжение, потому что многие украинцы будут направляться в свои семьи на праздники".
Идет откровенный саботаж
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:
"Как я уже отмечал
, такие блокирования – это больше не об экономике, а о политике. Мы видим, как в ряде стран начинают активно набирать баллы левые и правые партии. Это — системная работа российской агитационной машины, а также средств, вкладываемых в западных политиков, чиновников, некоторых представителей бизнеса".
Эксперт задается вопросом – как возможно, чтоб несколько стран, входящих в евросообщество, не выполняли директивы ни ЕС в целом, ни своей власти? И осуществляли фактически физическое сопротивление решениям вышестоящих инстанций. Ссылаясь на решения местных властей и судов.
"Это откровенный саботаж. Демонстрирующий системные проблемы собственно в ЕС", – считает Андрей Рязанцев.
Он напоминает, что Украина серьезно влияет на мировой продуктовый рынок. И у некоторых есть желание нас оттуда подвинуть.
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Найбідніша і найкорумпованіша країна світу - найбільш конкурентоспроможна? Замість фарисейства краще визнати: шахрайська економіка і державна система завжди буде у виграші перед доброчесними. Та і той хто допомагає має право заробляти на логістиці цієї допомоги. А водія на передову досить за спинами ховатись. Сучасні машини і жінки водити можуть. В Африці і супер кар'єрні самоскиди по 250 тонн жінки керують.