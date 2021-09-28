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Блогерша показала результат после того, как не мыла голову 100 дней

Девушка провела эксперимент, чтобы проверить, сколько дней ее волосы останутся чистыми без мытья и не мыла голову на протяжении 100 дней

сегодня, 10:30
Автор:

Хмільовська Інна

Пользовательница соцсети Эмма Скай, на аккаунт которой подписаны 29 тысяч человек, показала результат удивительного эксперимента. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun. Блогерша регулярно публиковала видео, в которых демонстрировала состояние прически, и в последнем посте сравнила состояние волос на первый и 100-й день без мытья.

Блогерша показала результат после того, как не мыла голову 100 дней

Блогерша, фото с открытых источников

Эмма регулярно публиковала видео в своей учетной записи на TikTok, показывая как выглядят ее немытые волосы. И что самое безумное в этом?! Ее волосы даже не выглядят жирными. На самом деле, это действительно красиво, а ее кудри остались безупречными. Она показала, как выглядели ее волосы в первый день, а затем в день 100, и нет даже такой большой разницы. Ее великолепные кудри остались нетронутыми, а волосы совсем не выглядят жирными или растрепанными.

Как ранее информировали, блогерша поделилась секретом, как идеально отчистить замшевую обувьЖительница Австралии показала в соцсетях легкий способ очистить замшевую обувь в домашних условиях и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Как чистить замшевую обувь:

- Смешайте белый уксус и средство для посуды, используйте салфетку из микрофибры, чтобы слегка протереть грязь и потертости.

- Используйте фен на низком уровне и наблюдайте, как происходит волшебство! 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что блогерша раскрыла секрет идеального тела в соцсетях. На размещенных в сети кадрах Чесси Кинг поделилась своими снимками в спортивном топе и лосинах пастельного цвета. Девушка показала, как ее фигура меняется с помощью правильно подобранной позы и положения тела.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/16239386/100-days-without-washing-hair-shocked-doesnt-look-greasy/
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