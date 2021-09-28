Блогерша показала результат после того, как не мыла голову 100 дней

Пользовательница соцсети Эмма Скай, на аккаунт которой подписаны 29 тысяч человек, показала результат удивительного эксперимента. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun. Блогерша регулярно публиковала видео, в которых демонстрировала состояние прически, и в последнем посте сравнила состояние волос на первый и 100-й день без мытья.

Блогерша, фото с открытых источников

Эмма регулярно публиковала видео в своей учетной записи на TikTok, показывая как выглядят ее немытые волосы. И что самое безумное в этом?! Ее волосы даже не выглядят жирными. На самом деле, это действительно красиво, а ее кудри остались безупречными. Она показала, как выглядели ее волосы в первый день, а затем в день 100, и нет даже такой большой разницы. Ее великолепные кудри остались нетронутыми, а волосы совсем не выглядят жирными или растрепанными.



Как ранее информировали, блогерша поделилась секретом, как идеально отчистить замшевую обувь. Жительница Австралии показала в соцсетях легкий способ очистить замшевую обувь в домашних условиях и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Как чистить замшевую обувь:

- Смешайте белый уксус и средство для посуды, используйте салфетку из микрофибры, чтобы слегка протереть грязь и потертости.

- Используйте фен на низком уровне и наблюдайте, как происходит волшебство!

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что блогерша раскрыла секрет идеального тела в соцсетях. На размещенных в сети кадрах Чесси Кинг поделилась своими снимками в спортивном топе и лосинах пастельного цвета. Девушка показала, как ее фигура меняется с помощью правильно подобранной позы и положения тела.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!