Блогерша поделилась секретом, как идеально отчистить замшевую обувь

Жительница Австралии показала в соцсетях легкий способ очистить замшевую обувь в домашних условиях и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Как отчистить замшевую обувь, скриншот с видео

Как чистить замшевую обувь:

- Смешайте белый уксус и средство для посуды, используйте салфетку из микрофибры, чтобы слегка протереть грязь и потертости.

- Используйте фен на низком уровне и наблюдайте, как происходит волшебство, как новенькое!

Взяв полученный раствор, девушка смочила в полученном растворе тряпку из микрофибры и тщательно протерла загрязненные участки обуви. В конце ролика Макколи просушила бежевые ботинки и похвалилась финальным результатом — идеально отчищенными ботинками.

Публикация набрала почти десять тысяч лайков. Пользователи сети поблагодарили блогершу за предложенный метод в комментариях.

"Подойдет ли это для любого цвета или только для белого? У меня есть светло-коричневые", "Как насчет Nike? Я очистил свой уксусом и бикарбонатом, и теперь все участки ткани и шнурки желтые", "Сегодня я вымыла ванную комнату уксусом. Но запах уксуса такой сильный", "Дай мне спасти мои Тимбы, я имею в виду, что я их ношу, несмотря ни на что, но я бы предпочел, чтобы они были чистыми", "Вот способ сохранить лес живым еще на сто лет", "Интересно, работает ли это и с замшевыми кошельками?", "У меня есть черные замшевые сапоги, вы бы применили на них этот метод?", "Невероятно, впечатляет", — пишут пользователи.

Напоомним, портал "Комментарии" информировал, что блогерша раскрыла секрет идеального тела в соцсетях.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!