Блогерша поделилась секретом, как идеально отчистить замшевую обувь

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Хмільовська Інна
Жительница Австралии показала в соцсетях легкий способ очистить замшевую обувь в домашних условиях и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.
Как отчистить замшевую обувь, скриншот с видео
Как чистить замшевую обувь:
- Смешайте белый уксус и средство для посуды, используйте салфетку из микрофибры, чтобы слегка протереть грязь и потертости.
- Используйте фен на низком уровне и наблюдайте, как происходит волшебство, как новенькое!
Взяв полученный раствор, девушка смочила в полученном растворе тряпку из микрофибры и тщательно протерла загрязненные участки обуви. В конце ролика Макколи просушила бежевые ботинки и похвалилась финальным результатом — идеально отчищенными ботинками.
Публикация набрала почти десять тысяч лайков. Пользователи сети поблагодарили блогершу за предложенный метод в комментариях.
"Подойдет ли это для любого цвета или только для белого? У меня есть светло-коричневые", "Как насчет Nike? Я очистил свой уксусом и бикарбонатом, и теперь все участки ткани и шнурки желтые", "Сегодня я вымыла ванную комнату уксусом. Но запах уксуса такой сильный", "Дай мне спасти мои Тимбы, я имею в виду, что я их ношу, несмотря ни на что, но я бы предпочел, чтобы они были чистыми", "Вот способ сохранить лес живым еще на сто лет", "Интересно, работает ли это и с замшевыми кошельками?", "У меня есть черные замшевые сапоги, вы бы применили на них этот метод?", "Невероятно, впечатляет", — пишут пользователи.
Напоомним, портал "Комментарии" информировал, что блогерша раскрыла секрет идеального тела в соцсетях.
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Обсуждения
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Віктор
сегодня, 15:13
Інна, як вчасно з'явився цей допис. Дякуємо Вам, а то ходили все життя у брудному. Тепер одмиємо наше взуття. Нам добре і Вам - статейку тнули, хліб свій одробили.