Блогерша раскрыла секрет идеального тела в соцсетях

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Хмільовська Інна
Популярная в Лондоне блогерша продемонстрировала специальные позы на собственном примере, которые ее коллеги применяют для фото в социальных сетях. Забавные снимки появились на ее странице в Instagram.
Чесси Кинг. Фото instagram.com/chessiekingg/
На размещенных в сети кадрах Чесси Кинг поделилась своими снимками в спортивном топе и лосинах пастельного цвета. Девушка показала, как ее фигура меняется с помощью правильно подобранной позы и положения тела.
На первой фотографии англичанка снялась с прямой осанкой лежа на боку, при этом ее легинсы частично закрывают живот, что создает видимость стройного тела. На втором кадре Кинг сфотографировала себя с сутулой спиной и лосинами, опустив резинку под живот, продемонстрировав жирные складки на теле.
Подписчики засыпали блогершу лестными комментариямми.
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