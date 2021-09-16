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Блогерша раскрыла секрет идеального тела в соцсетях

Блогерша из Лондона Чесси Кинг раскрыла секрет стройного тела на фото в соцсетях

сегодня, 12:30
Автор:

Хмільовська Інна

Популярная в Лондоне блогерша продемонстрировала специальные позы на собственном примере, которые ее коллеги применяют для фото в социальных сетях. Забавные снимки появились на ее странице в Instagram.

Блогерша раскрыла секрет идеального тела в соцсетях

Чесси Кинг. Фото instagram.com/chessiekingg/

На размещенных в сети кадрах Чесси Кинг поделилась своими снимками в спортивном топе и лосинах пастельного цвета. Девушка показала, как ее фигура меняется с помощью правильно подобранной позы и положения тела.


На первой фотографии англичанка снялась с прямой осанкой лежа на боку, при этом ее легинсы частично закрывают живот, что создает видимость стройного тела. На втором кадре Кинг сфотографировала себя с сутулой спиной и лосинами, опустив резинку под живот, продемонстрировав жирные складки на теле.

"Любите свое тело так, как ваш партнер любит гольф-клубы", — шутливо подписала она пост, набравший 48 тысяч лайков.

Подписчики засыпали блогершу лестными комментариямми.

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Источник: https://www.instagram.com/chessiekingg/
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