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Мужчина рассказал секрет похудения на 20 килограммов за семь месяцев

Работник банка Сачин Сингх из индийского города Бангалор, штат Карнатака, сбросил 20,5 килограмма за семь месяцев и поделился своим методом похудения

сегодня, 15:40
Автор:

Хмільовська Інна

Мужчина рассказал секрет похудения на 20 килограммов за семь месяцев

Похудение, фото из открытых источников

44-летний Сингх рассказал, который весил 95,5 килограмма и переживал из-за того, что он не мог подобрать нормальную одежду и выглядел не очень презентабельно. Об этом сообщает The Times of India.

Сачин Сингх, банкир по профессии почувствовал себя чрезвычайно ограниченно, когда не смог купить себе одежду из-за внешности и лишнего веса. Его вес пересекал 95-килограмм и начал влиять на его здоровье. Хотя он сначала взял на себя оживленную прогулку и пробежку, он начал заниматься йогой ради потери веса и тонизировать свое тело во время блокировки, и результаты абсолютно впечатляют. Его история доказывает, что когда есть воля, абсолютно все способы открываются для того, кто готов изменить свое тело.


Мужчина рассказал секрет похудения на 20 килограммов за семь месяцев - фото 2

"Когда все мои одежды стали негодными, я начал чувствовать себя вязким, а друзья и родственники начали указывать, что у меня такой избыточный вес, что ни одна из моих одежды не подходит мне. Когда мой вес достиг этого момента, он чувствовал, что моя уверенность сломалась, и физически напрягался. Я начал чувствовать себя таким смертным, и мои друзья, и родственники начали указывать на это. Из-за этого действительно чувствовал себя низко и отрицательно", — рассказал мужчина.

Сейчас его завтрак: 2 ломтика коричневого хлеба с 2 вареными яйцами. Его обед: 2 чаши коричневого риса, сезонные овощи, огуречно-томатный салат. Его ужин он пытается закончить в 18:30. Обычно это что-то похожее на обед и включает в себя меньшие порции еды, сделанные дома.

Каждый день он старается выходить на 10 км пробежку и на час-два йоги. Теперь мужчина может поделиться советом для желающих скинуть лишний вес, по его словам, фигура зависит от фитнеса на 80% и от того, что вы едите — на 20%.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/weight-loss/weight-loss-story-i-dont-eat-after-6-30-pm-to-accelerate-weight-loss-/photostory/86168618.cms?picid=86168683
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