Мужчина рассказал секрет похудения на 20 килограммов за семь месяцев

Похудение, фото из открытых источников

44-летний Сингх рассказал, который весил 95,5 килограмма и переживал из-за того, что он не мог подобрать нормальную одежду и выглядел не очень презентабельно. Об этом сообщает The Times of India.

Сачин Сингх, банкир по профессии почувствовал себя чрезвычайно ограниченно, когда не смог купить себе одежду из-за внешности и лишнего веса. Его вес пересекал 95-килограмм и начал влиять на его здоровье. Хотя он сначала взял на себя оживленную прогулку и пробежку, он начал заниматься йогой ради потери веса и тонизировать свое тело во время блокировки, и результаты абсолютно впечатляют. Его история доказывает, что когда есть воля, абсолютно все способы открываются для того, кто готов изменить свое тело.





"Когда все мои одежды стали негодными, я начал чувствовать себя вязким, а друзья и родственники начали указывать, что у меня такой избыточный вес, что ни одна из моих одежды не подходит мне. Когда мой вес достиг этого момента, он чувствовал, что моя уверенность сломалась, и физически напрягался. Я начал чувствовать себя таким смертным, и мои друзья, и родственники начали указывать на это. Из-за э того действительно чувствовал себя низко и отрицательно", — рассказал мужчина.

Сейчас его завтрак: 2 ломтика коричневого хлеба с 2 вареными яйцами. Его обед: 2 чаши коричневого риса, сезонные овощи, огуречно-томатный салат. Его ужин он пытается закончить в 18:30. Обычно это что-то похожее на обед и включает в себя меньшие порции еды, сделанные дома.

Каждый день он старается выходить на 10 км пробежку и на час-два йоги. Теперь мужчина может поделиться советом для желающих скинуть лишний вес, по его словам, фигура зависит от фитнеса на 80% и от того, что вы едите — на 20%.

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