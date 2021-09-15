Мужчина рассказал секрет похудения на 20 килограммов за семь месяцев

BTC/USD
47751.72
ETH/USD
3426.65
LTC/USD
182.17
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Похудение, фото из открытых источников
44-летний Сингх рассказал, который весил 95,5 килограмма и переживал из-за того, что он не мог подобрать нормальную одежду и выглядел не очень презентабельно. Об этом сообщает The Times of India.Сачин Сингх, банкир по профессии почувствовал себя чрезвычайно ограниченно, когда не смог купить себе одежду из-за внешности и лишнего веса. Его вес пересекал 95-килограмм и начал влиять на его здоровье. Хотя он сначала взял на себя оживленную прогулку и пробежку, он начал заниматься йогой ради потери веса и тонизировать свое тело во время блокировки, и результаты абсолютно впечатляют. Его история доказывает, что когда есть воля, абсолютно все способы открываются для того, кто готов изменить свое тело.
Сейчас его завтрак: 2 ломтика коричневого хлеба с 2 вареными яйцами. Его обед: 2 чаши коричневого риса, сезонные овощи, огуречно-томатный салат. Его ужин он пытается закончить в 18:30. Обычно это что-то похожее на обед и включает в себя меньшие порции еды, сделанные дома.
Каждый день он старается выходить на 10 км пробежку и на час-два йоги. Теперь мужчина может поделиться советом для желающих скинуть лишний вес, по его словам, фигура зависит от фитнеса на 80% и от того, что вы едите — на 20%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости