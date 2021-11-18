Билл Гейтс спрогнозировал завершение пандемии и назвал единственное условие

Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс озвучил прогноз касаемо завершения пандемии коронавируса и единственное для этого условие. Заявление он сделал во время Нового экономического форма в Сингапуре, пишет УНИАН, ссылаясь на ТАСС.

Билл Гейтс - фото из открытых источников

Билл Гейтс отметил, что смертность от последствий ковида, а также общий уровень заболеваемости могут достичь средних показателей сезонного гриппа к средине следующего, 2022 года.

Однако одним условием, по мнению миллиардера, является отсутствие новых и более опасных мутаций вируса.

"На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз", – считает предприниматель.

Кроме того, Билл Гейтс добавил, что в следующем году не будет проблем с поставками вакцин против коронавирусного заболевания.

Напомним, что ранее американский предприниматель призвал Всемирную организации здравоохранения больше внимания уделять защите от террористов, которые будут использовать биологическое оружие. Билл Гейтс во время интервью, которое он давал общественной организации Policy Exchange, заявил, что миру необходимо потратить миллиарды долларов на защиту от биотерроризма. Эти средства пригодятся для разработки новых методик борьбы с инфекциями и биологическими опасностями.

Ранее "Комментарии" писали, что рабочая группа НАН моделировала ход эпидемии COVID-19 в Украине. Ученые утверждают, что в течение последних двух недель Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19. Моделирование показывает, что к рождественским и новогодним праздникам волна коронавируса пойдет на убыль. Однако следует учитывать, что ситуация может развиваться неожиданно из-за влияния Европы, где количество заражений растет.

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