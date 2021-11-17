Pfizer разрешила 95 странам производить и продавать таблетки против коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer разрешила 95 развитым странам мира производить и продавать экспериментальные таблетки против коронавируса. Об этом сообщает BBC. Разрешение предусмотрено специальным соглашением с некоммерческим фондом "Патентный пул лекарственных средств" при поддержке ООН. Он позволит сделать лечение коронавируса таблетками доступным для 53% населения мира.

Pfizer (фото из открытых источников)

В заявлении Pfizer по этому поводу говорится, что договор позволит на местах делать таблетки, чтобы "облегчить доступ к ним населения мира". Также в Pfizer объяснили, что не будут получать лицензионные платежи за продажу таблеток в странах с низким уровнем дохода, а также – в развитых странах, пока коронавирус будет оставаться проблемой в сфере чрезвычайных ситуаций, связанных с здравоохранением.

Таблетки Pfizer, которые будут продаваться под торговой маркой Paxlovid, снижают риск госпиталя или смерти на 89% при введении в течение трех дней от начала симптомов. Paxlovid предназначен для пациентов, которые находятся в группах высокого риска. Например, старше 60 лет или с заболеваниями, что делает их более восприимчивыми к тяжелым последствиям после COVID-19. Терапия содержит три таблетки, которые следует принимать дважды в день. Лечение может стать доступным в ближайшие несколько месяцев, хотя сперва запасы, вероятно, будут ограничены. В скором времени Pfizer планирует передать FDA предварительные результаты испытаний нового препарата. Пока его рекомендуют принимать вместе с “Ритановиром”. Вероятно, заявку подадут ко Дню благодарения, 25 ноября.

Напомним, результаты испытаний вакцины Pfizer доказывают, что вакцина безопасна для детей. Информацию подтвердили в Pfizer-BioNTech. Иммунитет детей от 5 до 11 лет давал ответ на вакцину Pfizer. Однако процедура утверждения еще продолжается. Для детей дозы будут меньше, чем для подростков от 12 лет и взрослых. Детский организм хорошо переносил эту вакцину и демонстрировал устойчивые нейтрализующие реакции антител. Детям кололи дважды по 10 микрограммов вакцины с интервалом в 21 день.

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