В компании Pfizer рассказали безопасно ли колоть вакцину детям

Результаты испытаний вакцины Pfizer доказывают, что вакцина безопасна для детей. Информацию подтвердили в Pfizer-BioNTech. Об этом сообщают в Medical Xpress.

Вакцина безопасна для детей от 5 лет, фото из открытых источников

Иммунитет детей от 5 до 11 лет давал ответ на вакцину Pfizer. Однако процедура утверждения еще продолжается. Для детей дозы будут меньше, чем для подростков от 12 лет и взрослых. Детский организм хорошо переносил эту вакцину и демонстрировал устойчивые нейтрализующие реакции антител. Детям кололи дважды по 10 микрограммов вакцины с интервалом в 21 день.

В компании рассказали, что после вакцинации у детей до 11 лет наблюдали боль и отек в месте укола, головную боль, озноб, лихорадку. Эти симптомы названы наиболее распространенными побочными эффектами.

Сообщается, что это первые результаты испытаний для детей. Сейчас испытывают вакцину Moderna для детей от 6 до 11 лет. В некоторых странах подросткам делают прививки вакцинами Pfizer и Moderna.

Как сообщает Medical Xpress, в заявлении Pfizer-BioNTech не упоминают о редком побочном эффекте миокардита, который был связан с вакциной, преимущественно среди молодых мужчин.

В Израиле разрешили вакцинацию детей от 5 до 11 лет, если маленькие пациенты имеют риск серьезных заболеваний или смерти от COVID. Вакцинацию проводят препаратами Pfizer в меньших дозах.

Кроме того, в Pfizer-BioNTech сообщили об испытаниях вакцины для младенцев в возрасте от шести месяцев до двух лет и для детей от двух до пяти лет. Всего около 4500 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет приняли участие в испытаниях Pfizer-BioNTech в США, Финляндии, Польши и Испании.

Портал "Комментарии" сообщал, что в США создали новую инновационную вакцину от COVID-19.







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