Билл Гейтс назвал главную ошибку правительства в борьбе с коронавирусом

Человечество больше года борется с коронавирусной пандемией. Правительства многих стран принимают различные решения, среди которых есть и не самые удачные. За что в разрезе коронавирусной болезни критикует США и Евросоюз миллиардер Билл Гейтс, сообщает издание "Сегодня".



Гейтс критикует правительство за ошибки в борьбе с пандемией. Фото: Root Nation

Свое мнение глава корпорации Microsoft детально объяснил в интервью для "Gazeta Wyborcza", одного из известнейших польских СМИ. По словам Гейтса, огромного количества умерших из-за коронавируса можно было бы избежать. Для этого следовало усилить работу по сразу двум "медицинским фронтам".

Первое — ускорение проведения диагностирования на COVID-19. Билл Гейтс считает, что для этого следовало использовать больше ПЦР-тестов. Именно они помогают провести самое точное определение, подхватил ли человек коронавирус или нет.

Второй момент законно выплывает из первого. Гейтс объясняет, что людей, у которых с помощью тестов было выявлено заболевание, нужно было оперативно изолировать от общества. Миллиардер считает, что выдержать правильный карантин не так уж и сложно, к тому же это помогает сдерживать распространение вируса.

При этом Билл Гейтс напоминает, что в самом начале пандемии предлагал мировым правительствам действовать именно в таком направлении. В пример стран, которые максимально приблизились к идеалу подобной стратегии, бизнесмен относит Новую Зеландию, Австралию и Южную Корею. Однако ни Соединенные Штаты, ни большинство европейских стран не последовали их примеру. Это, по словам Гейтса, стоило человечеству огромной цены — тысяч жизней.

Также миллиардер уверен, что большинство западных стран прислушивались к самым объективным экспертам. Гейтс утверждает, что если бы ученые порекомендовали схожую с предложенной им тактикой, того эффекта, который пандемия проявляет сейчас, можно было бы избежать.

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