Билл Гейтс назвал главную ошибку правительства в борьбе с коронавирусом

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Вечканова Елена
Человечество
больше года борется с коронавирусной пандемией. Правительства многих стран
принимают различные решения, среди которых есть и не самые удачные. За что в
разрезе коронавирусной болезни критикует США и Евросоюз миллиардер Билл Гейтс,
сообщает издание "Сегодня".
Гейтс критикует правительство за ошибки в борьбе с пандемией. Фото: Root Nation
Свое мнение глава
корпорации Microsoft детально объяснил в интервью для "Gazeta Wyborcza", одного
из известнейших польских СМИ. По словам Гейтса, огромного количества умерших из-за
коронавируса можно было бы избежать. Для этого следовало усилить работу по сразу
двум "медицинским фронтам".
Первое —
ускорение проведения диагностирования на COVID-19. Билл Гейтс считает, что для этого следовало использовать больше
ПЦР-тестов. Именно они помогают провести самое точное определение, подхватил ли
человек коронавирус или нет.
Второй момент
законно выплывает из первого. Гейтс объясняет, что людей, у которых с помощью
тестов было выявлено заболевание, нужно было оперативно изолировать от
общества. Миллиардер считает, что выдержать правильный карантин не так уж и
сложно, к тому же это помогает сдерживать распространение вируса.
При этом Билл
Гейтс напоминает, что в самом начале пандемии предлагал мировым правительствам
действовать именно в таком направлении. В пример стран, которые максимально
приблизились к идеалу подобной стратегии, бизнесмен относит Новую Зеландию,
Австралию и Южную Корею. Однако ни Соединенные Штаты, ни большинство
европейских стран не последовали их примеру. Это, по словам Гейтса, стоило
человечеству огромной цены — тысяч жизней.
Также миллиардер
уверен, что большинство западных стран прислушивались к самым объективным
экспертам. Гейтс утверждает, что если бы ученые порекомендовали схожую с
предложенной им тактикой, того эффекта, который пандемия проявляет сейчас,
можно было бы избежать.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, что в Украине снова обновились карантинные зоны. Какие две
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