Безуглая заявила об увольнении скандального генерала из ВСУ

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Содоль якобы уволился из Вооруженных Сил Украины по состоянию здоровья после прохождения ВЛК.

Юрий Содоль. Фото: Ukrainer

Марьяна Безуглая в своем Telegram опубликовала сообщение об увольнении Юрия Содоля из рядов ВСУ.

"А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВЛК", — написала Безуглая.

Напомним, что в июне недавно назначенный на должность командующего Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль попал в несколько громких скандалов. Марьяна Безуглая обвинила генерала Содоля в пьянстве во время прорыва россиян на Торецк. Также Содоль получил критику от военных. В частности, 24 июня защитник "Азовстали" Богдан Кротевич обратился в ГБР с просьбой расследовать действия одного из боевых генералов, имя которого он не назвал. Однако, как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, Кротевич имел в виду генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Несмотря на громкое заявление Кротевича, в котором он обвинил Содоля в том, что его приказы "убили больше украинских военных, чем любой российский генерал", ГБР еще не открыло дела против генерал-лейтенанта. Кроме того, Кротевич отметил, что после своего заявления получил многочисленные слова поддержки от других военных, готовых дать показания против Содоля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после серии скандалов президент Владимир Зеленский уволил Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая назвала неправдой информацию Генштаба и объяснила, что означает "задача 1/5".