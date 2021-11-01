Байрактары могут получить украинскую прописку: чем это грозит

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что в Украине планируют построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar). Тех самых, один из которых 26 октября 2021 года впервые был применен в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Эксперты оценили для портала "Комментарии" это заявление и вообще ситуацию, которая сложилась в Украине (и вокруг нее) с "Байрактарами".

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Россияне, кроме силы, практически ничего не понимают. А нам – ковать своё

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: Украина должна перестать использовать выражение "турецкий "Bayraktar" для купленных ударных беспилотников, используемых, в том числе, на Донбассе. Соответствующее заявление прозвучало после встречи Мевлюта Чавушоглу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

"По словам главы турецкого МИД, если Украина имеет купленное у Турции вооружение – оно уже украинское, а не турецкое. Потому не надо акцентировать, что "Байрактары" – турецкие. Думаю, тут следует прислушаться. Если надо, чтобы мы его не называли и "Байрактар", мы можем назвать как угодно – "Слоном", "Крокодилом", каким-то украинским зверьком. Главное, чтобы они были и могли действовать эффективно, – подчеркивает генерал. – Важно также не сорвать два момента: строительство предприятий по производству "Байрактаров" в Украине. И строительство центра по подготовке специалистов для обслуживания этих БПЛА".

По словам Игоря Романенко, необходимо, что беспилотники, у кого бы мы их не приобретали, имели возможность на обслуживание, подготовку расчетов в пределах Украины.

"Ну, а на недовольство Кремля и озабоченность Германии и Франции по поводу применения Украиной "Байрактара", уже ответил наш МИД . Это гибридная война, нам надо стараться не заявлять что-то, если это вредит союзниками. При этом продолжая применять силу. Потому что россияне, кроме силы, практически ничего не понимают. А нам – ковать своё", – резюмирует генерал.

Турецкие БПЛА могут начать собирать в Украине

Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула акцентирует, что вопрос обустройства на территории Украины завода по производству БПЛА Bayraktar, о котором говорит посол Украины в Турции Василий Боднар, обсуждается уже давно. И он вполне логично вписывается в конфигурацию украино-турецкого сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которая имеет взаимовыгодный характер.

"Хотел бы подчеркнуть, что Украина не является исключительно клиентом турецкой оборонной промышленности, закупая новейшие образцы вооружения за границей. Украинские предприятия вносят свой вклад в реализацию перспективных проектов турецких БПЛА (речь идет о двигателях для аппаратов). В таких условиях открытие линии сборки техники в Украине – вполне обоснованный следующий шаг в двустороннем партнерстве, подчеркивающий глубину украино-турецких отношений", – поясняет Николай Замикула.

Реализация проекта крайне важна для имиджа Украины на международной арене, уверен он. Ведь работа такого предприятия наглядно продемонстрирует международному сообществу, что в вопросах безопасности нашу страну стоит рассматривать не как проблему (источник напряжения в отношениях с РФ), а как многообещающего партнера, способного на совместную работу по перспективным направлениям.

"Также открытие завода продемонстрирует на деле безоговорочную поддержку Турцией независимой и суверенной Украины. И веру Анкары в то, что статус, а также внешнеполитический курс нашего государства не изменятся. Это важный момент в условиях, когда угроза широкомасштабного российского вторжения все еще не теряет окончательно свою актуальность, – подчеркивает эксперт. – Не стоит забывать и об экономических результатах данного проекта – демонстрации заграничным партнерам возможностей инвестирования средств в украинскую экономику и создания на украинской территории предприятий. Завод БПЛА может стать своеобразной витриной для инвесторов".

Турция в свою очередь заинтересована в развитии производственных мощностей по созданию БПЛА, продолжает Николай Замикула.

"Уже имеющееся сотрудничество с украинскими компаниями актуализирует вопрос об упрощении производства за счет выполнения работа

на территории нашей страны, – говорит он. – Также стоит учитывать, что успехи турецких БПЛА в последнее время привели к росту заказов на них (например, первые партии уже получили Туркменистан и Марокко; заказ на аппараты разместила Польша). Соответственно, производителю нужно расширять процесс сборки – и Украина предоставляет для этого необходимые возможности. Проект, безусловно, имеет важное значение. Но его реализация – процесс непростой. Поэтому не стоит ждать, что уже завтра или послезавтра на этом направлении нам продемонстрируют какие-то видимые успехи. Это естественно для такой масштабной инициативы, которая предусматривает постройку совершенно нового высокотехнологичного производства на территории Украины. Так что запасаемся терпением – и ждем результатов".

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что, хотя "Байрактары" только один раз задействовали в бою, на боевом дежурстве в зоне ООС они уже более полугода. Свои мнением о том, почему боевое применение "Байрактара" — серьезный ход в российско-украинском противостоянии, с порталом "Комментарии" поделился политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!