Наев: «Байрактары» полгода как на боевом дежурстве и готовы к атаке

Беспилотники "Байрактар", которые так возмутили Россию, хоть и были задействованы единожды на востоке Украины, они постоянно готовы подняться в небо. И уже такая ситуация есть как минимум полгода, они постоянно на боевом дежурстве. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "BBC News Украина" рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сергей Наев. Фото: zn.ua

Генерал-лейтенант рассказал, что беспилотники, которые сейчас оказались в центре внимание, никто не привозил именно сейчас на восток Украины. Решение о том, чтобы усилить ВСУ за счет "Байрактаров" было принято еще весной 2021 года. С того времени "Байрактары" на Донбассе в полной боевой готовности. 26 октября они впервые были применены. Наев также напомнил, что полгода назад произошло усиление батальонно-тактических групп России.

По словам Сергея Наева, "Байрактары" очень сильно помогают украинской разведке. ВСУ получают практические данные о противнике. При этом генерал-лейтенант добавил, что "Байрактары" задействованы не только на Донбассе, но и на севере Украины. Они применяются везде, где увеличивается опасность военного вторжения на территорию Украины.

На уточняющий вопрос Наеву о том, почему даже после выстрела "Байрактара" 26 октября в пушку так называемой "1-й Славянской бригады ДНР", расчет выжил военный ответил, что это вопрос не к нему, а к командующему ООС на Донбассе генерал-лейтенанту Павлюку. При этом Наев подчеркнул, что беспилотники всегда поднимаются в небо с боевыми снарядами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киев отбросил предупреждение Берлина по применению Bayraktar на Донбассе. Посол Украины В Германии Мельник посоветовал немецким властям больше внимания уделять организации и проведению нового саммита "Нормандского формата", нежели упрекать Украину в защите своей территории от вражеских атак.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!