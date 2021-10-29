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Наев: «Байрактары» полгода как на боевом дежурстве и готовы к атаке

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве днем ​​и ночью уже более полугода.

сегодня, 08:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Беспилотники "Байрактар", которые так возмутили Россию, хоть и были задействованы единожды на востоке Украины, они постоянно готовы подняться в небо. И уже такая ситуация есть как минимум полгода, они постоянно на боевом дежурстве. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "BBC News Украина" рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев: «Байрактары» полгода как на боевом дежурстве и готовы к атаке

Сергей Наев. Фото: zn.ua

Генерал-лейтенант рассказал, что беспилотники, которые сейчас оказались в центре внимание, никто не привозил именно сейчас на восток Украины. Решение о том, чтобы усилить ВСУ за счет "Байрактаров" было принято еще весной 2021 года. С того времени "Байрактары" на Донбассе в полной боевой готовности. 26 октября они впервые были применены. Наев также напомнил, что полгода назад произошло усиление батальонно-тактических групп России.

По словам Сергея Наева, "Байрактары" очень сильно помогают украинской разведке. ВСУ получают практические данные о противнике. При этом генерал-лейтенант добавил, что "Байрактары" задействованы не только на Донбассе, но и на севере Украины. Они применяются везде, где увеличивается опасность военного вторжения на территорию Украины.

На уточняющий вопрос Наеву о том, почему даже после выстрела "Байрактара" 26 октября в пушку так называемой "1-й Славянской бригады ДНР", расчет выжил военный ответил, что это вопрос не к нему, а к командующему ООС на Донбассе генерал-лейтенанту Павлюку. При этом Наев подчеркнул, что беспилотники всегда поднимаются в небо с боевыми снарядами.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-59079774?at_custom3=BBC%20News%20Ukraine&at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&at_custom1=%5bpost%20type%5d&at_custom4=E83CF7C8-37EF-11EC-9BAB-1A840EDC252D&fbclid=IwAR1BKT49WtSYelbPrEnCHeaSjCokFEYdK9v
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