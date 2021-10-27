Приднестровский сценарий для Украины: к чему приведет обострение на Донбассе

На Донбассе – обострение. Боевики всё чаще пускают в ход артиллерию калибра 122 мм. Украинские войска впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Что происходит и почему? Как могут далее развиваться события? Чтобы разобраться в ситуации, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Видим, что провокацию российских боевиков превратили в информационную акцию

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин, комментируя ситуацию у поселков Старомарьевка и Гранитное (Донецкая область), где происходит эскалация, отметил:

"Арта и минометы оккупантов работали по украинским позициям в районе Гранитного. Что касается Старомарьевки, то этот поселок находится в т.н. "серой зоне". Она – между позициями сторон. И именно по этому поселку российские оккупанты применили минометное вооружение. Якобы потому, что туда зашли украинские военные. Если туда кто и заходил, то это представители "симиков" (CIMIC — гражданско-военное сотрудничество) или украинской стороны СЦКК, которые пытались определить, какие разрушения нанесены после обстрелов со стороны оккупантов – и чем можно помочь", – поясняет Влад Волошин.

Но это, продолжает эксперт, стало раздражителем для российских пропагандистов, которые тут же сообщили, что украинские военные якобы пытаются нарушить Минские соглашения и занять Старомарьевку.

"Кроме того, – продолжает Влад Волошин, – моментально пошел месседж, что в Старомарьевке живет более 40 российских граждан (то есть – жителей Донбасса, которые имеют украинские и российские паспорта), а потом "Россия своих не оставит". Фактические видим, что провокацию российских боевиков превратили в информационную акцию. Цель – обострить ситуацию на данном участке линии разграничения и сорвать вероятность переговоров в нормандском формате".

Сейчас россияне устраивают не только информационные атаки, но и реальные провокации с самообстрелами на Донбассе

Социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков считает, что обострение на Донбассе – это информационная операция оккупантов по легитимизации применения тяжелого вооружения.

"Это хорошо заметно, если сравнить официальные отчеты оккупантов с фантазиями российских военкоров, – подчеркивает эксперт. – Истерика оккупационных чиновников вызвана, прежде всего, тупиком в Минском процессе и неспособностью "вождей" ОРДЛО выйти за рамки установленные их российскими кукловодами".

По словам Дмитрия Громакова, информационные обострения приводят, как правило, к изменению дискурса российской пропаганды.

"Ключевая тема, которая сейчас активно обсуждается, это введение российских "миротворцев" на Донбасс и "принуждение к миру" украинской стороны. Реализуя таким образом Приднестровский сценарий, – отмечает эксперт. – Поэтому сейчас россияне устраивают не только информационные атаки, но и реальные провокации с самообстрелами на Донбассе. Это очень ярко продемонстрировали вчера наши пилоты БПЛА, прекратившие обстрел Тельманово и позиций 93-й бригады".

По мнению Дмитрия Громакова, миссия ОБСЕ является ключевой целевой аудиторией развернутой российскими пропагандистами ИПСО (информационно-психологической операции).

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