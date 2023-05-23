Байден снова пошлет сигнал Путину: о чем идет речь

Президент США Джо Байден в начале июля совершит визит в Финляндию на саммит североевропейских стран и Соединенных Штатов. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на источники пишет издание "Iltalehti".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Ожидается, что в саммите в Хельсинки примут участие лидеры США, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Исландии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Визит главы Белого дома в Финляндию близок к началу Вильнюсского саммита НАТО. Главы государств НАТО встретятся в Литве 11 и 12 июля. Возможной датой визита могут быть выходные перед саммитом, то есть 8-9 июля.

Источники рассказали изданию, что таким визитом Вашингтон намерен послать сигнал Москве о своей приверженности защите Финляндии, которая в апреле присоединилась к НАТО, и всех североевропейских стран.

Это будет первый визит лидера США в Финляндию, который не будет напрямую связан с отношениями Соединенных Штатов с Россией, подчеркнуло издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская нефть продолжает поступать в страны ЕС в виде горючего из других стран, несмотря на соответствующее эмбарго. Как пишет Spiegel, особенно тут усердствует Индия. Почему подобное происходит? Какие меры следует предпринять, чтобы прикрыть имеющиеся лазейки, а также – нанести новый удар по российской экономике, живущей, в основном, за счет торговли нефти, нефтепродуктами и газом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – будет ли эффект от новых санкций против РФ – почему агрессору удается их обходить. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



