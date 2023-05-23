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Байден снова пошлет сигнал Путину: о чем идет речь

США хотят послать сигнал России о своей приверженности защите Финляндии

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден в начале июля совершит визит в Финляндию на саммит североевропейских стран и Соединенных Штатов. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на источники пишет издание "Iltalehti".

Байден снова пошлет сигнал Путину: о чем идет речь

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Ожидается, что в саммите в Хельсинки примут участие лидеры США, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Исландии.


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Визит главы Белого дома в Финляндию близок к началу Вильнюсского саммита НАТО. Главы государств НАТО встретятся в Литве 11 и 12 июля. Возможной датой визита могут быть выходные перед саммитом, то есть 8-9 июля.

Источники рассказали изданию, что таким визитом Вашингтон намерен послать сигнал Москве о своей приверженности защите Финляндии, которая в апреле присоединилась к НАТО, и всех североевропейских стран.

Это будет первый визит лидера США в Финляндию, который не будет напрямую связан с отношениями Соединенных Штатов с Россией, подчеркнуло издание.

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Источник: https://www.iltalehti.fi/
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