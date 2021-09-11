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"Бабье лето" будет коротким: синоптик рассказала, когда похолодает

Приятное тепло задержится в Украине недолго

сегодня, 10:30 comments1267
Автор:

Кравцев Сергей

Пришли долгожданные тёплые выходные, которых так ждали украинцы, ведь начало сентября не порадовало теплом, резко ударило похолодание. Но вот теперь наконец началось "бабье лето". Вот только такое приятное тепло задержится в Украине совсем недолго. Как информирует издание "Комментарии", в этом уверена синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня. Своим прогнозом она поделилась в интервью "Фактам".

"Бабье лето" будет коротким: синоптик рассказала, когда похолодает

"Бабье лето". Фото из открытых источников

Синоптик рассказала, что причина тёплой, сухой, комфортной для большинства украинцев погоды состоит в том, что в нашу страну пришёл антициклон, который будет господствовать в Украине ближайшие несколько дней. Вот только рассчитывать на то, что "бабье лето" задержится на неделю-две в Украине, не стоит. Датой, когда начнет холодать, синоптик называет 13 сентября.

Холодать начнет не резко. Ночью температура будет сохраняться в диапазоне 9-15 градусов со знаком "плюс". Утра будут туманными и прохладными. Днем температура на столбике термометра будет подниматься до 20-22 градусов.

Теплее будет на юге. Там ожидается еще до +28. Но уже 14-15 сентября мы ждём в нашей стране атмосферный фронт, который принесёт небольшие дожди и похолодание. 16 сентября ночью ожидается температура воздуха до 4-6 градусов. С этого дня в Украину и возвратится похолодание.

Читайте также на портале "Комментарии" — народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал украинцам два "бабьих лета" в этом году. Когда снова ждать потепления.

Также читайте на "Комментариях" — когда в Украину придут первые заморозки.


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Источник: https://weather.fakty.ua/ru/384685-babe-leto-budet-korotkim-sinoptiki-rasskazali-kogda-nastupit-nastoyacshaya-osen---s-holodami-i-dozhdyami
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