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В Украине ударят заморозки: синоптики озвучили прогноз

Во вторник, 7 сентября, днем ожидается сухая и солнечная погода

сегодня, 12:11
Автор:

Елизавета Черных

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, ближайшей ночью в стране ожидаются заморозки. Температура воздуха местами снизится до 1 градуса со знаком "+", вследствие чего объявлен первый уровень опасности погодных условий, передает OBOZREVATEL.

В Украине ударят заморозки: синоптики озвучили прогноз

В Украине ударят заморозки: синоптики озвучили прогноз - фото из открытых источников

Во вторник, 7 сентября, днем ожидается сухая и солнечная погода. Осадков также не прогнозируется. 

Во всех регионах, кроме Закарпатья и южных областей, на поверхности почвы будут заморозки до 0-3 °С (І уровень опасности, желтый).

В целом температура воздуха в северной, западной и восточной части страны будет колебаться в пределах +3..+6 градусов. В Черкасской и Кировоградской областях столбики термометров ночью покажут до +1...+4 градусов. Наиболее теплая погода ожидается на юге, до 6...10 градусов со знаком "+". 

В дневное время температура воздуха будет невысокой — ожидается до +16...+19 градусов в западных областях, а также в некоторых северных, восточный и центральных регионах. В южной части страны температура будет колебаться в пределах +17...+21 градус, в Крыму и Запорожье — до 20...22 градусов тепла. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что синоптики сделали настораживающий прогноз, отметив, что второго бабьего лета, которое обычно приходит в октябре, в Украине может не быть. Второй месяц осени рискует стать намного холоднее, чем ноябрь и даже декабрь. А первый снег украинцы могут увидеть в последних числах октября. С каждым годом октябрь все больше не похож на себя. Ведь он все больше напоминает первый месяц зимы – по температурному режиму и по осадкам. Синоптики не исключают, что, если температура приблизится к нулю, то во второй декаде октября украинцы уже увидят мокрый снег. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/v-ukraine-udaryat-zamorozki-sinoptiki-predupredili-o-poholodanii-i-ozvuchili-detalnyij-prognoz.htm?_ga=2.121481288.1328830112.1630908761-227395441.1620644266&_gl=1*1ryvfoi*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7
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