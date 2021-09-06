Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, ближайшей ночью в стране ожидаются заморозки. Температура воздуха местами снизится до 1 градуса со знаком "+", вследствие чего объявлен первый уровень опасности погодных условий, передает OBOZREVATEL.

В Украине ударят заморозки: синоптики озвучили прогноз - фото из открытых источников

Во вторник, 7 сентября, днем ожидается сухая и солнечная погода. Осадков также не прогнозируется.

Во всех регионах, кроме Закарпатья и южных областей, на поверхности почвы будут заморозки до 0-3 °С (І уровень опасности, желтый).



В целом температура воздуха в северной, западной и восточной части страны будет колебаться в пределах +3..+6 градусов. В Черкасской и Кировоградской областях столбики термометров ночью покажут до +1...+4 градусов. Наиболее теплая погода ожидается на юге, до 6...10 градусов со знаком "+".

В дневное время температура воздуха будет невысокой — ожидается до +16...+19 градусов в западных областях, а также в некоторых северных, восточный и центральных регионах. В южной части страны температура будет колебаться в пределах +17...+21 градус, в Крыму и Запорожье — до 20...22 градусов тепла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что синоптики сделали настораживающий прогноз, отметив, что второго бабьего лета, которое обычно приходит в октябре, в Украине может не быть. Второй месяц осени рискует стать намного холоднее, чем ноябрь и даже декабрь. А первый снег украинцы могут увидеть в последних числах октября. С каждым годом октябрь все больше не похож на себя. Ведь он все больше напоминает первый месяц зимы – по температурному режиму и по осадкам. Синоптики не исключают, что, если температура приблизится к нулю, то во второй декаде октября украинцы уже увидят мокрый снег.





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