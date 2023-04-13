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Автомобильные продажи по всему миру упали: Что известно

По итогам 2022 года, объем сбыта автотранспортных средств на мировом рынке снизился на 1,4%. Такие данные опубликовала Всемирная организация автопроизводителей, пишут «Комментарии»

сегодня, 11:35
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Белоокая Ира

По ее оценкам, в прошлом году продажи новых автомобилей составили более 81,6 млн. ед. Учитывая показатели 2021 года, результат уменьшился на 1,4%.

Автомобильные продажи по всему миру упали: Что известно

Количество проданных автомобилей на мировом рынке уменьшилось

Однако, следует отметить, что в Европе возросло количество проданных электрокаров. Таким образом, около 57,5 млн ед. (2% относительно 2021 г.) в этом объеме составили легковые автомобили. Продажа коммерческих автомобилей упала до 24,1 млн ед.


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В Топ-5 лидирующих стран по количеству продаж вошел: Китай, США, Индия, Япония и Германия.

В 2022 на авто рынках в КНР было продано 26,9 млн единиц автотранспорта, что на 2% больше, чем в 2021. Следующее место среди лидеров занимают Соединенные Штаты Америки, где показатель сбыта автомобилей — 14,2 млн ед. (-7,6%). Результат в 4,7 млн ед. (26%) показала Индия, после нее в 4,2 млн ед. (-5,6%) строчку заняла Япония. И замыкает цепочку, Германия, где более 2,9 млн ед. автомобилей, почти как в 2021 году.

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Как писали "Комментарии", в марте украинский автопарк пополнили 14,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 6% больше, чем в феврале, сообщает Укр автопром, пишут "Комментарии".



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