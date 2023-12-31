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Арестович заявил об изменении своей риторики по поводу войны

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что теперь будет "стоять за свою правду".

31 декабря 2023, 08:47 comments2740
Автор:
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Slava Kot
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Популярный блоггер и военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что период устрашения с его стороны закончился. Причиной этого бывший советник Офиса президента назвал массовый ракетный удар по Украине 29 марта.

Арестович заявил об изменении своей риторики по поводу войны

Арестович сменил риторику о войне. Фото из открытых источников

Алексей Арестович обратился к своим читателям в социальных сетях, где заявил об изменении собственной риторики относительно войны в Украине.

"Период запугивания с моей стороны окончен. Нет, проблемы и недостатки никуда не делись, да и опасность по-прежнему велика. Мы будем о них говорить. Но пугать уже нет смысла. Пугать можно и нужно было до вчерашнего массированного удара со стороны "братского народа". Теперь все", — пишет в социальной сети X Алексей Арестович.

По словам политического обозревателя, теперь он будет больше писать о "рациональности, смыслах и понимании". Арестович утверждает, что без рассмотрения этих тем украинцам "не выбраться" из проблем.

Также бывший советник ОП подчеркнул, что "чем сильнее противник, тем интереснее война" и указал на этап войны, который Украина уже проходила в марте 2022 года — когда шансов не было и нужно было только стоять и стрелять.

"Кто испугался, правильно сделали. Сейчас все равно будет много оптимизма", — заключает Арестович и добавляет, что "постоим за свою правду".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович рассказал, что окончание войны для украинцев станет "ударом о стену реальности". Кроме того, блоггер дал мрачный сценарий для Украины на 2024 год.

Также "Комментарии" писали, что Арестович призвал заключить мир с Путиным и подать общий с Россией иск против Запада.



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Источник: https://twitter.com/arestovych/status/1741142691100897566
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