Арестович заявил об изменении своей риторики по поводу войны

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Slava Kot
Популярный блоггер и военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что период устрашения с его стороны закончился. Причиной этого бывший советник Офиса президента назвал массовый ракетный удар по Украине 29 марта.
Арестович сменил риторику о войне. Фото из открытых источников
Алексей Арестович обратился к своим читателям в социальных сетях, где заявил об изменении собственной риторики относительно войны в Украине.
По словам политического обозревателя, теперь он будет больше писать о "рациональности, смыслах и понимании". Арестович утверждает, что без рассмотрения этих тем украинцам "не выбраться" из проблем.
Также бывший советник ОП подчеркнул, что "чем сильнее противник, тем интереснее война" и указал на этап войны, который Украина уже проходила в марте 2022 года — когда шансов не было и нужно было только стоять и стрелять.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович рассказал, что окончание войны для украинцев станет "ударом о стену реальности". Кроме того, блоггер дал мрачный сценарий для Украины на 2024 год.
Также "Комментарии" писали, что Арестович призвал заключить мир с Путиным и подать общий с Россией иск против Запада.
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