Арестович заявил об изменении своей риторики по поводу войны

Популярный блоггер и военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что период устрашения с его стороны закончился. Причиной этого бывший советник Офиса президента назвал массовый ракетный удар по Украине 29 марта.

Арестович сменил риторику о войне. Фото из открытых источников

Алексей Арестович обратился к своим читателям в социальных сетях, где заявил об изменении собственной риторики относительно войны в Украине.

"Период запугивания с моей стороны окончен. Нет, проблемы и недостатки никуда не делись, да и опасность по-прежнему велика. Мы будем о них говорить. Но пугать уже нет смысла. Пугать можно и нужно было до вчерашнего массированного удара со стороны "братского народа". Теперь все", — пишет в социальной сети X Алексей Арестович.

По словам политического обозревателя, теперь он будет больше писать о "рациональности, смыслах и понимании". Арестович утверждает, что без рассмотрения этих тем украинцам "не выбраться" из проблем.

Также бывший советник ОП подчеркнул, что "чем сильнее противник, тем интереснее война" и указал на этап войны, который Украина уже проходила в марте 2022 года — когда шансов не было и нужно было только стоять и стрелять.

"Кто испугался, правильно сделали. Сейчас все равно будет много оптимизма", — заключает Арестович и добавляет, что "постоим за свою правду".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович рассказал, что окончание войны для украинцев станет "ударом о стену реальности". Кроме того, блоггер дал мрачный сценарий для Украины на 2024 год.

Также "Комментарии" писали, что Арестович призвал заключить мир с Путиным и подать общий с Россией иск против Запада.