Арестович рассказал о состоянии Кравчука после операции на сердце

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Елизавета Черных
По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, первый президент Украины Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце. Арестович согласился озвучить несколько подробностей о состоянии Кравчука из-за значительного интереса общества, несмотря на то, что родственники первого государственного главы не дают комментарии по этому поводу. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на слова спикера ТКГ в эфире телеканала "Наш".
Леонид Кравчук - фото из открытых источников
Алексей Арестович отметил, что по словам близких Кравчука, операция прошла достаточно успешно.
Кроме того, Арестович добавил, что только медики и лично Кравчук будут решать, сможет ли он и дальше быть главой украинской делегации в ТКГ.
Напомним, что в конце июня состояние здоровья Леонида Кравчука ухудшилось, а позже стало известно, что первый президент перенес операцию на сердце. Затем появилась информация, что глава украинской делегации в ТКГ отправился в немецкую клинику для дальнейшей реабилитации.
Кроме того, некоторые средства массовой информации сообщали, что после хирургического вмешательства Кравчук попал в реанимацию и не мог самостоятельно дышать. Медики и семья первого президента отказывались давать комментарии о его здоровье.
А позже экс-президент Украины Виктор Ющенко заверил, что Леонид Макарович сильный человек и борется с недугом.
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