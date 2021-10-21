Арестович рассказал о состоянии Кравчука после операции на сердце

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, первый президент Украины Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце. Арестович согласился озвучить несколько подробностей о состоянии Кравчука из-за значительного интереса общества, несмотря на то, что родственники первого государственного главы не дают комментарии по этому поводу. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на слова спикера ТКГ в эфире телеканала "Наш".

Леонид Кравчук - фото из открытых источников

Алексей Арестович отметил, что по словам близких Кравчука, операция прошла достаточно успешно.

"Сможем ли мы его увидеть до конца года — неизвестно. Но уже хорошо то, что в его возрасте это проходит удачно, потому что он сам говорил накануне операции, что процент на успех не такой большой. 87 лет человеку, операция на сердце. Но тем не менее, все удачно", — сказал Арестович, добавив, что надеется на скорейшее выздоровление первого президента.

Кроме того, Арестович добавил, что только медики и лично Кравчук будут решать, сможет ли он и дальше быть главой украинской делегации в ТКГ.

Напомним, что в конце июня состояние здоровья Леонида Кравчука ухудшилось, а позже стало известно, что первый президент перенес операцию на сердце. Затем появилась информация, что глава украинской делегации в ТКГ отправился в немецкую клинику для дальнейшей реабилитации.

Кроме того, некоторые средства массовой информации сообщали, что после хирургического вмешательства Кравчук попал в реанимацию и не мог самостоятельно дышать. Медики и семья первого президента отказывались давать комментарии о его здоровье.

А позже экс-президент Украины Виктор Ющенко заверил, что Леонид Макарович сильный человек и борется с недугом.

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