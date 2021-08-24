Ющенко рассказал о состоянии здоровья Леонида Кравчука

Бывший президент Украины Виктор Ющенко поделился информацией о том, как себя чувствует первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов о состоянии здоровья политика, пишет УНИАН.

Виктор Ющенко (фото из открытых источников)

"Борется... Леонид Макарович сильный. И тот экзамен, который перед ним предстал, — я убежден, что он его на лопатки положит, и все", — сказал Ющенко.

Что известно о состоянии здоровья Леонида Кравчука?

Известно, что в конце июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. 28 июня 87-летний политик отсутствовал на торжественных мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины. В сообщении отмечается, что Кравчука прооперировали в Киеве.

Как рассказывают информированные источники, бывший президент хорошо себя чувствует, ведь операция прошла успешно, без побочных проблем. Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в разговоре с журналистами "Страны" подтвердил информацию о том, что Леонида Кравчука прооперировали. Он заявил, что политик еще перед операцией попросил не комментировать его самочувствие.

Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей, что состояние здоровья Кравчука ухудшилось. Некоторое время он находился в реанимации. Врачи комментариев не давали. Говорят, семья Леонида Макаровича запретила сообщать подробности о его самочувствии. Была информация, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, кто заменит Леонида Кравчука в ТКГ. Стало известно, что вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников будет вместо Леонида Кравчука временно представлять Украину на заседании ТКГ.

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