Состояние здоровья Леонида Кравчука ухудшилось: все подробности

Состояние Леонида Кравчука ухудшилось. Месяц назад ему сделали сложную операцию на сердце. Все это время он находится в реанимации. Об этом сообщает ТСН.

Леонид Кравчук (фото из открытых источников)

"По информации пресс-секретаря Леонида Кравчука, здесь его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Первый президент Украины, председатель трехсторонней контактной группы на данный момент не может самостоятельно дышать", — пишет издание.

Врачи комментариев не дают, говорят, семья Леонида Макаровича запретила сообщать подробности его самочувствия.

28 июня его ждали на торжественном заседании Верховной Рады посвященном Дню Конституции Украины, Но политик его пропустил. Варианты лечения за рубежом 87-летний Кравчук не рассматривал, решил оперироваться в Украине.

Напомним, 28 июня 87-летний политик не присутствовал на торжественных мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины. В сообщении говорится, что Кравчука прооперировали в Киеве. Политик уже находится в больничной палате, восстанавливаясь после медицинского вмешательства. Как рассказывают информированные источники, бывший президент хорошо себя чувствует, ведь операция прошла успешно, без побочных проблем.

Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в разговоре с журналистами "Страны" подтвердил информацию о том, что Леонида Кравчука прооперировали. Он заявил, что политик еще перед операцией попросил Арестовича не комментировать его самочувствие. Леонид Кравчук, являющийся председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, уже перенес стентирование сердца в 2017 году.







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