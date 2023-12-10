Арестович рассказал, готов ли вернуться в Украину, несмотря на уголовные дела

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович несколько месяцев назад уехал из Украины и заявил о готовности участвовать в президентских выборах. Готов ли Алексей Арестович, несмотря на два уголовных дела вернуться в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Postimees.

Популярный блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

В интервью популярный блогер Алексей Арестович заявил, что он оппозиционный человек. По его словам, он был с "властью в общем хоре" два года, однако они от него "отказались", а теперь якобы Украина занимается его преследованием и отрыла два уголовных дела.

"Нет, я реально не боюсь этих уголовных дел. Мне реально нужно доделать эти два проекта, они требуют постоянного присутствия на Западе", — заявил Арестович.

Первый проект Арестович описал как неформальный и политический для формирования мнений на Западе, в то время как другой направлен на оборону. Однако политический обозреватель о нем объявит публично после его завершения.

"Как только все это будет закончено, я вернусь в Украину и меня не остановят никакие уголовные дела, никакие заявления Данилова и другие глупости", — сказал Алексей Арестович.

Напомним, что Алексей Арестович после скандальных слов о попадании ракеты в жилой дом ушел с должности советника ОП. Вскоре блоггер уехал из Украины и опубликовал свою предвыборную программу, в которой указал на готовность не отвоевывать оккупированные территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об Арестовиче, который заявил, что зима это не самое тяжелое для Украины, а о выигрыше в войне нужно было думать раньше. По словам блоггера, украинцев ожидает "удар о стену реальности".

Также "Комментарии" писали, что Арестович рассказал о трех сценариях войны для Украины на 2024 год и дал свой мрачный прогноз.