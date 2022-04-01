Апрель принесет в Украину резкое похолодание: прогноз погоды

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Светлана Шкурупий
Вот
и наступил второй месяц весны, но дебютирует он в Украине дождями, ветром и резким
снижением температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик
Наталья Диденко.
Погода в Украине на 1-3 апреля (фото из открытых источников)
По
ее словам, 1 апреля, столбики термометра начнут снижаться на Западе стране до
+6…+12 градусов, хотя в центральных, восточных и южных регионах сохранится теплая
погода, будет +15...+20 градусов. Основной холод в Украину начнет приходить 2-3
апреля.
В
центре столицы, 1 апреля, пройдет дождь, по сравнению с 31 марта, температура
воздуха немного снизится и будет в диапазоне +11...+13 градусов. А вот на
выходных стоит ожидать резкого похолодания, столбики опустятся до 0…+4 градусов.
Прогнозируется дождь, который будет переходить в мокрый снег.
Диденко
отметила, что в субботу, 2 апреля, в восточных и южных областях Украины, а
также в центральной части сохранится теплая погода, но 3-4 апреля воздушная прохладная
масса дойдет и туда, температура снизится до +5…+10 градусов.
Напомним,
2 февраля на биостанции в Гайдарах (Харьковская область) сурок Тимка III
дал прогноз, касаемо погодных условий в Украине. Грызун предсказал, что весна в
Украину придет вовремя, но будет достаточно прохладной.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Украина стала одной из 40 стран,
которые приняли участие в Климатической конференции в Глазго. Помимо участия,
Украина взяла на себя серьезные обязательства, пообещав в самые ближайшие
десятилетия отказаться от сжигания угля.
Читайте
также, как ООН пытается сдержать климатический кризис.
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