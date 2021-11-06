Итоги климатической конференции в Глазго: какие обязательства взяла на себя Украина

Украина стала одной из 40 стран, которые приняли участие в Климатической конференции в Глазго. Помимо участия Украина взяла на себя серьезные обязательства, пообещав в самые ближайшие десятилетия отказаться от сжигания угля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки" в Твиттер.

В Глазго состоялась конференция по климату. Фото: Getty Images

Издание отмечает, Украина взяла на себя очень серьезное обязательство, учитывая тот факт, что государство есть одним из лидеров по сжиганию угля в мире. Представители официальной делегации заявляли, что Украина сможет выполнить взятое на себя обязательство в 2035 году. Именно тогда Украина планирует отказаться от сжигания угля для производства электроэнергии.

Здесь важно акцентировать внимание на том, что речь идёт не о полном отказе от сжигания угля, а, к примеру, об отказе для использования этого энергоносителя для отопления. Это очень серьёзный шаг и серьёзные намерения – отказаться от использования угля для производства электроэнергии. Ведь даже такие большие страны, как Китай и США не смогли дать такое обещание об отказе от угля для производства электроэнергии.

Как сообщила руководительница украинской делегации, замминистра защиты окружающей природной среды и природных ресурсов Ирина Ставчук, Украина пошла на такое серьёзное решение, потому что в Украине считают, что электростанции в стране настолько устарели, что их нужно всё равно модернизировать.

Кроме этого страны взяли на себя обязательства прекратить вырубку лесов. И к этому обещанию также присоединилась Украина. Ещё одно обещание, к которому присоединилась Украина, уменьшить на треть выбросы метана.

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