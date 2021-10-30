Последняя надежда человечества: почему так важен климатический саммит – мнение эксперта

В Глазго, Шотландия, с 31 октября по 12 ноября пройдет глобальный климатический саммит, он же 26-я Конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP26). Изменения, которые происходят с климатом Земли, давно беспокоят специалистов. Саммит в Глазго под эгидой ООН называют чуть ли не последней надеждой человечества. Почему это так, и какие глобальные климатические изменения происходят в последнее время, изданию "Комментарии" рассказала руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив "Экодия" Евгения Засядько.

Климатический саммит - фото из открытых источников





"В 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата было подписано Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Украина присоединилась к нему в 2016 году. Соглашение ставит целью не допустить повышения глобальной температуры на 1.5 (2) градуса Цельсия (°C) к концу столетия. Для этого все страны должны сократить свои выбросы в половину до 2030 года. И стать углеродно нейтральными до 2050-го", – отмечает Евгения Засядько.







По ее словам, Парижское соглашение, которое подписали около 200 стран, предусматривало, что в течение пяти лет (до 2020-го, когда прекращает работы Киотский протокол) будет разработан своеобразный свод правил, книга правил с целью не допустить смены климата на планете. Не дать температуре подняться на указанные 1,5 градуса.





"Но многие государства, как та же Россия, частично Китай, арабские страны, экономика которых зависит от ископаемого топлива, не готовы так быстро отказываться от него. А решения на Конференции сторон принимаются единогласно. И если даже одна страна не поддерживает соответствующие решения, блокирует их, то процесс не может двигаться дальше", – поясняет эколог.





Она отмечает, что есть международная группа экспертов, куда входят ученые со всего мира, в том числе из Украины. Они периодически публикуют исследования касательно того, как изменения климата влияют на разные аспекты нашей жизни. Один из отчетов показал, что если до 2030 года мир не сократит выбросы парниковых газов наполовину, это будет означать, что мы можем не достичь цели – не дать температуре повыситься на 1,5 градуса. Причем важно не просто сократить выбросы 2029-м, резко, на 50%, а вести постепенное сокращение.





"К сожалению, после подписания Парижского соглашения, в котором все страны-подписанты согласились, что мы стоим перед серьезным вызовом, в мире фиксируются постоянные максимумы по выбросам парниковых газов. Лишь в 2020 году из-за ковида те чуть снизились. Но не потому, что была проведена модернизация производства или введены энергоэффективные меры, – подчеркивает Евгения Засядько. – Просто на некоторые время были закрыты определенные промышленные объекты, массово снизилось движение транспорта и так далее. Но даже то сокращение, которое было в 2020-м, не перекрыло увеличение выбросов, происшедшее в 2019-м. А в 2021-м вновь фиксируются рекордные выбросы".





Именно поэтому на саммите, где будут представители руководства всех стран-подписантов (включая президента Украины), важно использовать шанс принятия единого решения, единого видения. И, в соответствии с Парижским соглашением, найти решения, чтобы не допустить поднятия температуры на 1,5 градуса.





"Вроде бы, не так страшно звучит. Всего полтора градуса. Но за последние 170 лет, по сравнению с доиндустриальным периодом, глобальная температура на Земле выросла на чуть более, чем на 1 градус Цельсия. И это привело к таким катаклизмам как экстремальные погодные явления, повышение уровня мирового океана и таяние арктических ледников. Ученые сравнивают организм человека и планеты. Когда у нас на полтора градуса поднимается температура, мы уже чувствуем себя нехорошо. Такая же ситуация с планетой. Для нее аномальны такие резкие скачки температуры, какие происходит за последние 100 лет. Подобные изменения ранее происходили за тысячелетие. Как следствием – небывалые пожары охватывают практически все страны. Из последних наиболее резонансных: Австралия, российская Сибирь, Турция, Амазония, Греция. То и дело пылает Украина. Горят все – со всё более тяжкими последствиями", – отмечает эксперт.





Она подчеркивает, что месячная норма осадков, ранее распределявшаяся более-менее равномерна, сейчас может выпасть за несколько часов. Это приводит к быстрому испарению. Вода не наполняет грунты, не дает насыщаться растениям. Происходит пересыхание почвы, пожаропасность растет. Как в Украине, так и в других странах.

"Происходит обезвоживание планеты. Водные ресурсы иссыхают. Сами понимаете, чем это чревато. Запасы питьевой воды быстро истощаются. Причем ее качество портится из-за постоянного промышленного загрязнения, – поясняет Евгения Засядько. – Параллельно с этим происходит подтопление. Уровень мирового океана поднимается, это влияет на прибрежные территории. Если к концу столетия температура поднимется на 4 градуса, только в Украине будет затоплено более миллиона га земли. Это 590 населенных пунктов, включая Одессу и Херсон. Учитывая всё вышесказанное, решения, принятые на Конференции, могут стать решающими для человечества. Важно выработать единый механизм и четко придерживаться его. Правительство, бизнес, общественность, журналисты – все мы должны объединиться, чтобы предотвратить роковые климатические изменения".





Напомним, 23-й саммит Украина-ЕС состоялся 12 октября в Киеве.

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