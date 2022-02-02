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Предсказание сурка Тимки: какая погода ждет украинцев весной

Сурок Тимка III дал прогноз, касаемо погодных условий в Украине

сегодня, 13:02
Автор:

Денис Подставной
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На биостанции в Гайдарах расшифровали прогноз сурка Тимки. Об этом пишет издание "Суспільне". 

Предсказание сурка Тимки: какая погода ждет украинцев весной

Предсказания сурка Тимки

Сегодня, 2 февраля на биостанции в Гайдарах (Харьковская область) сурок Тимка III дал прогноз, касаемо погодных условий в Украине. Предсказание грызуна были "расшифрованы" соорганизатором мероприятия Надеждой Токарской.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания", — сказала научный сотрудник кафедры биологии ХНУ. 

Также она добавила, что: "Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной". 

Предсказание сурка Тимки: какая погода ждет украинцев весной - фото 2

Фото: Суспільне Харьков. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Вадим Гутцайт поделился своими ожиданиями от Олимпиады в Пекине. Министр рассказал, какой результат украинской сборной на Олимпиаде будет считаться провалом.  Также он высказал свое мнение, касаемо того в каких видах спорта спортсменов может ожидать успех. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что инструктор по йоге, цигун и тайцзицюань Дмитрий Сандул рассказал, какие упражнения с утра помогают зарядить организм энергией. Пять утренних упражнений, которые заменят кофе. По словам инструктора, начинать зарядку нужно еще находясь в постели. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Вакарчук рассказал, как отцовство кардинально изменило его жизнь. Музыкант рассказал, что поет колыбельные малышу и даже задумывается записать для него целый альбом. Подробно об этом читайте в нашем материале. 





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Источник: https://suspilne.media/203224-babak-timko-z-harkivsini-dav-prognoz-na-vesnu-2022/
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