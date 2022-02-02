Предсказание сурка Тимки: какая погода ждет украинцев весной

На биостанции в Гайдарах расшифровали прогноз сурка Тимки. Об этом пишет издание "Суспільне".

Предсказания сурка Тимки

Сегодня, 2 февраля на биостанции в Гайдарах (Харьковская область) сурок Тимка III дал прогноз, касаемо погодных условий в Украине. Предсказание грызуна были "расшифрованы" соорганизатором мероприятия Надеждой Токарской.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания", — сказала научный сотрудник кафедры биологии ХНУ.

Также она добавила, что: "Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной".





Фото: Суспільне Харьков.

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