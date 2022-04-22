Аппетит России – восток и юг: о чем новые заявления агрессора – к чему готовиться Киеву и Кишиневу

В России официально назвали цель "второго этапа спецоперации" (войны) в Украине. Представители страны-агрессора планируют установить полный контроль над Донбассом, а также южными регионами Украины. Эксперты проанализировали эти заявления для издания "Комментарии".

Российские войска. Фото: из открытых источников

На официальном уровне дан сигнал, что Россия может пойти дальше Украины

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что в заявлении замкомандующего войсками Центрального военного округа Минобороны РФ Рустама Миннекаева важным для Украины и всего цивилизованного мира является то, что одной из целей второй фазы войны, которую обозначила РФ, является выход к Приднестровью. Где, по словам представителей страны-агрессора, якобы наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения.

"То есть, на официальном уровне дан сигнал, что Россия может пойти дальше Украины. Что может, к примеру, усилить группировку в Приднестровье. И воздействовать, в том числе, на официальную Молдову. С моей точки зрения, у Молдовы сейчас появился исторический шанс, чтобы раз и навсегда решить проблему с Приднестровье", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что численность российской группировки в Приднестровье, по разным оценкам, составляет в районе 1,7 тысячи человек. И это, считает Борис Тизенгаузен, вполне решаемая проблема, особенно на фоне неприкрытой угрозы в стиле "мы придем и к вам".

Что касается прочих заявлений и планов (захват Донбасса и юга Украины, лишение нас выхода к морю, логистических цепочек, связанных с портами), то об этом говорили и раньше, акцентирует эксперт. Вопрос в том, продолжает он, какими силами россияне планирует вторую часть своей "операции". Ведь из их же заявлений можно понять, что вторая фаза началась два дня назад. Никаких существенных успехов с тех пор российская армия не достигла.

"Агрессору приходится перебрасывать боеспособные части из Мариуполя, так и не добившись взятия "Азовстали", где мужественно обороняются представители "Азова" и морпехи. То есть, Россия отовсюду собирает ударную группу, которую уже частично активизировала на Донбассе, – поясняет Борис Тизенгаузен. – Впрочем, судя по заявлениям россиян, несмотря на существенные потери живой силы и техники, несмотря на существенные поставки тяжелого вооружения Украине со стороны западных партнеров, агрессор останавливаться в ближайшее время не собирается. И это – важный сигнал для наших европейских и американских партнеров. Что поставки вооружения в Украину не должны прекращаться. Более того – их следует наращивать, ориентируясь на те необходимости, которые периодически озвучивает наше высшее военно-политическое руководство".

Речь, уточняет эксперт, о тяжелом наступательном вооружении, ракетных, противокорабельных комплексах, авиации.

"Всё это необходимо, чтобы сдержать непомерные аппетиты Кремля. Которому здравый смысл уже давно диктует остановить войну. Но есть, похоже, определенна узкая группа "партии войны", в которую входит и Путин. И эта узкая прослойка не считается ни с какими потерями, в том числе среди собственного населения. Не исключено, что в ближайшее время, возможно, 9 мая, Пути использует патриотический подъем в РФ для объявления всеобщей мобилизации", – прогнозирует Борис Тизенгаузен.

О проекте "Новороссия" в России уже не говорят

Руководитель Центра военно-правовых исследований, политический и бизнес консультант, адвокат Александр Мусиенко рассуждает так:

"Цели военной агрессии против Украины (или как это окрестили в РФ — "специальной военной операции") меняются. Изначально они хотели установить контроль над официальным Киевом, над всей Украиной. Постараться вернуть нашу страну в пророссийскую орбиту. Ведь Россия фактически ведет неоимперскую войну, пытаясь восстановить свою империю, пытаясь поработить другие государства. Но с нами этого не удалось. Поэтому сейчас речь уже не идет о захвате всей Украину. Ставка делается на захват южной части и Донбасса. И это уже не называется проект "Новороссия", как его когда-то окрестил экс-помощник Путина, куратор "украинского направления" Сурков. Похоже, подтверждаются сообщения, что идеология Суркова, как и он сам — попали в опалу".

Учитывая характер боевых действий на Донбассе и то, что РФ пытается закрепиться в части Херсонской и Запорожской области, можно сделать вывод, что так просто выходить оттуда оккупанты не собираются. Но реализовать свои планы по захвату даже части Украины им не удастся, уверен эксперт.

"Российские войска уже несколько раз пытались продвигаться в сторону Одессы со стороны Николаевской области. Их там очень эффективно сдерживали украинские защитники – и отбрасывали. Я думаю, что так будет и в дальнейшем. Также необходимо понимать, что после тяжелейшего поражения на море, когда украинскими ракетами был потоплен крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота РФ — у агрессора ограничены возможности для высадки морского десанта. И вряд ли они на это пойдут, учитывая наши мощные береговые укрепления и ставшие более эффективными средства обороны. А если всё же решатся – рискую получить еще потопленные корабли, – прогнозирует Александр Мусиенко. – Резюмируя: цели россияне могут нафантазировать себя любые, но украинский народ, включая вооруженные силы и власть, будет делать всё для сохранения территориальной целостности и изгнания оккупантов. И рано или поздно мы всё свое вернем".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента рассказали, почему переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик и фактически заморожены.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!