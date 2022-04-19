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В ОП назвали причину, почему переговоры с РФ о прекращении огня остановились

Михаил Подоляк заявил об усложнении переговоров с Россией

сегодня, 17:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Блокада Мариуполя и готовность России начать вторую фазу войны в Украине практически застопорили переговорный процесс. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк, пишет "Reuters".

В ОП назвали причину, почему переговоры с РФ о прекращении огня остановились

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией фактически заморожены и не проводятся. Когда состоится следующий раунд переговоров советник главы Офиса президента также не смог сказать.

По мнению Подоляка, главной причиной, почему переговоры перестали продвигаться вперёд стала блокада Мариуполя. Она сделала переговорный процесс ещё более сложным. Именно поэтому, учитывая, что Россия продолжает войну и наступательную операцию на востоке Украины, сложно спрогнозировать, когда могут быть контакты с российской делегацией.

Советник главы ОП добавил, на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс стал очень сложным. Михаил Подоляк считает, что Кремль возлагает большие надежды на второй этап войны. Задача Москвы – улучшить позиции на предстоящих переговорах за счёт оккупации большей территории Украины, нежели есть на сегодняшний день. Именно поэтому Кремль в спешке пытается перебрасывать свои войска и наступать на Донбассу и на юге Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз готовится отказаться от нефти РФ. Страны Евросоюза активно обсуждают нефтяное эмбарго с Россией. Вопрос будет продвигать лично президент Франции Эммануэль Макрон. Он уже заявил, что Франция одной из первых может отказаться от российских энергоресурсов.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/negotiation-process-further-complicated-by-mariupol-siege-ukrainian-negotiator-2022-04-19/
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